В Украину возвращаются дожди: прогноз погоды на воскресенье, 9 ноября
В воскресенье, 9 ноября, погода в Украине будет преимущественно облачной, местами с дождями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
Осадки ожидаются в западных, северных областях и в Одесской области. Небольшой дождь или морось возможны также в Винницкой и Черкасской областях. На остальной территории - без существенных осадков, с типичной для ноября пасмурностью.
Температура воздуха ночью составит от +2 до +8 градусов. Днем на западе и севере воздух прогреется от +7 до +12 градусов, на остальной территории - до +16 градусов.
В Киеве 9 ноября ожидается небольшой дождь, преимущественно облачная погода. В течение дня температура составит от +8 до +10 градусов.
Синоптики также прогнозируют, что уже 11 ноября на западе и севере страны ощутимо похолодает - днем температура опустится до +9 градусов. Практически по всей Украине во вторник ожидаются дожди.
Похолодание в Украине
Уже в начале следующей недели в Украине ожидается заметное снижение температуры. По данным синоптиков, 11-12 ноября похолодание охватит почти все регионы страны.
В то же время в Укргидрометцентре обнародовали климатическую характеристику ноября и поделились предварительным прогнозом погоды на последний месяц осени.
К слову, морозы в Украине уже фиксировались - в нескольких регионах выпал первый снег. В частности, на высокогорье Карпат наблюдались минусовые температуры и значительные снегопады
