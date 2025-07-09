Україну з півночі атакують декілька груп "Шахедів": карта

Російська армія ввечері середи, 9 липня, запустила по території України декілька груп ударних дронів типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Як повідомили Повітряні сили, перші групи безпілотників було помічено близько 18:00 у Сумській області, дрони рухались у напрямку Чернігівщини.
Згодом було зафіксовано ще одну групу "Шахедів", які було запущено Брянської області.
"Шахеди" на півночі та в центрі Чернігівщини курсом на Чернігів", - написали Повітряні сили о 19:00.
Оновлено о 20:15
За даними Повітряних сил, у повітряному просторі України зафіксовано декілька груп ворожих дронів:
Нагадаємо, під час оголошення повітряної тривоги жителям регіонів рекомендується зберігати спокій і в разі загрози негайно прямувати до найближчого укриття. Водночас в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу підрозділів протиповітряної оборони.
Нагадаємо, минулої ночі російська армія завдала до масованого обстрілу України дронами та ракетами.
Під час атаки Луцьк сьогодні найбільш масовану атаку дронів та ракет. Внаслідок обстрілу у місті виникли пожежі.
Також під ударом була Київська область. Однією з цілей ворога став район Броварів.
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