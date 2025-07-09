Україну з півночі атакують декілька груп "Шахедів": карта

Обстріл України у ніч на 9 липня

Нагадаємо, минулої ночі російська армія завдала до масованого обстрілу України дронами та ракетами.

Під час атаки Луцьк сьогодні найбільш масовану атаку дронів та ракет. Внаслідок обстрілу у місті виникли пожежі.

Також під ударом була Київська область. Однією з цілей ворога став район Броварів.

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