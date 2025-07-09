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У Луцьку через нічну атаку РФ пожежі та пошкодження: що відомо

Середа 09 липня 2025 06:34
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У Луцьку через нічну атаку РФ пожежі та пошкодження: що відомо Фото: наслідки атаки ще уточнюються (t.me/dsns_telegram)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 9 липня було найбільш масована атака дронів та ракет на Луцьк. Внаслідок цього виникли пожежі та є пошкодження.

Про це заявив мер міста Ігор Поліщук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Маємо загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів та пожежу на території одного з підприємств. Решта ушкоджень зʼясовується", - розповів Поліщук.

Також він повідомив, що станом на зараз інформації щодо загиблих немає.

"Наша честь, шана і подяка силам ППО. В разі надходження нової інформації, буду оперативно інформувати. До звʼязку!", - резюмував він.

Обстріл Луцька

Нагадаємо, що в ніч на 9 липня росіяни масово атакували Україну дронами, а також запускали ракети. Унаслідок атаки вибухи було чути в Києві та інших містах, але ключовою ціллю РФ стала західна частина країни.

Зокрема, над Луцьком неодноразово фіксували безпілотники, працювало ППО, а також на місто кілька разів летіли ракети.

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Луцьк Війна в Україні
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