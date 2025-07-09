Украину с севера атакуют несколько групп "Шахедов": карта

Как сообщили Воздушные силы, первые группы беспилотников были замечены около 18:00 в Сумской области, дроны двигались в направлении Черниговщины.

Впоследствии было зафиксировано еще одну группу "Шахедов", которые были запущены в Брянской области.

"Шахеды" на севере и в центре Черниговщины курсом на Чернигов", - написали Воздушные силы в 19:00.

Известно о еще одной группе, которая также движется из Брянской области.

Напомним, во время объявления воздушной тревоги жителям регионов рекомендуется сохранять спокойствие и в случае угрозы немедленно направляться в ближайшее укрытие. В то же время в Украине запрещено снимать на фото или видео работу подразделений противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога