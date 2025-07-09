Украину с севера атакуют несколько групп "Шахедов": карта

Российская армия вечером среды, 9 июля, запустила по территории Украины несколько групп ударных дронов типа "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
Как сообщили Воздушные силы, первые группы беспилотников были замечены около 18:00 в Сумской области, дроны двигались в направлении Черниговщины.
Впоследствии было зафиксировано еще одну группу "Шахедов", которые были запущены в Брянской области.
"Шахеды" на севере и в центре Черниговщины курсом на Чернигов", - написали Воздушные силы в 19:00.
Известно о еще одной группе, которая также движется из Брянской области.
Напомним, во время объявления воздушной тревоги жителям регионов рекомендуется сохранять спокойствие и в случае угрозы немедленно направляться в ближайшее укрытие. В то же время в Украине запрещено снимать на фото или видео работу подразделений противовоздушной обороны.
Напомним, минувшей ночью российская армия нанесла до массированного обстрела Украины дронами и ракетами.
Во время атаки Луцк сегодня наиболее массированную атаку дронов и ракет. В результате обстрела в городе возникли пожары.
Также под ударом была Киевская область. Одной из целей врага стал район Броваров.
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