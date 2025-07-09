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Росія атакувала Київщину: є постраждала, спалахнула пожежа на підприємстві

Середа 09 липня 2025 09:02
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Росія атакувала Київщину: є постраждала, спалахнула пожежа на підприємстві Фото: Вночі Київщину атакували дрони (t.me/Igor_Sapozhko)
Автор: Владислава Ткаченко

У ніч на 9 липня російські війська знову атакували Київщину дронами-камікадзе та іншими засобами ураження.

Про це заявив мер Броварів Ігор Сапожко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Однією з цілей ворога став район Броварів. Під час обстрілу в місті постраждала жінка 1980 року народження.

Вона зазнала травми грудної клітини, її госпіталізували до місцевої лікарні.

Фото: Вночі Київщину атакували дрони (t.me/Igor_Sapozhko)

За даними влади, постраждалій надається вся необхідна медична допомога.

Також близько 4:15 уламки ворожого безпілотника спричинили сильне загоряння на території одного з підприємств у селі Требухів.

За інформацією ДСНС, постраждалих немає.

Наразі на місці події працюють пожежні підрозділи та комунальні служби. Остаточні наслідки нічної атаки ще уточнюються.

Обстріл Київської області

Нагадаємо, що в ніч на 23 червня російський агресор атакував Київську область ударними дронами і ракетами. Внаслідок ударів пошкоджені будинки та загинула людина.

Зокрема, у Бориспільському районі сталася пожежа двох приватних будинків.

У Білоцерківському районі було пошкоджено приватні будинки та багатоквартирний будинок. Зруйновано будівлю готелю, де знаходився медичний заклад.

Також, у Бучанському районі пошкоджено чотири приватні будівлі та три автомобілі.

Надзвичайники уточнили, що в місті Біла Церква виникла пожежа в 2-поверховій будівлі готелю, в якому розташована приватна лікарня. Через російський обстріл житлових та промислових секторів виникли пожежі та руйнації, одна людина загинула, і ще 8 поранені.

Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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