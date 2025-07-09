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Україну з півночі атакують декілька груп "Шахедів": карта

Середа 09 липня 2025 19:32
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Україну з півночі атакують декілька груп "Шахедів": карта Ілюстративне фото: Росія запустила "Шахеди" 9 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російська армія ввечері середи, 9 липня, запустила по території України декілька груп ударних дронів типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Як повідомили Повітряні сили, перші групи безпілотників було помічено близько 18:00 у Сумській області, дрони рухались у напрямку Чернігівщини.

Згодом було зафіксовано ще одну групу "Шахедів", які було запущено Брянської області.

"Шахеди" на півночі та в центрі Чернігівщини курсом на Чернігів", - написали Повітряні сили о 19:00.

Оновлено о 20:15

За даними Повітряних сил, у повітряному просторі України зафіксовано декілька груп ворожих дронів:

  • група "Шахедів" на півночі Чернігівщини курсом на Чернігів;
  • "Шахеди на заході та півдні Чернігівщини курсом на Київщину;
  • БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину;
  • "Шахеди" на півночі Полтавщини курсом на Черкащину.

Нагадаємо, під час оголошення повітряної тривоги жителям регіонів рекомендується зберігати спокій і в разі загрози негайно прямувати до найближчого укриття. Водночас в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу підрозділів протиповітряної оборони.

Де оголошено тривогу

Україну з півночі атакують декілька груп &quot;Шахедів&quot;: карта

Обстріл України у ніч на 9 липня

Нагадаємо, минулої ночі російська армія завдала до масованого обстрілу України дронами та ракетами.

Під час атаки Луцьк сьогодні найбільш масовану атаку дронів та ракет. Внаслідок обстрілу у місті виникли пожежі.

Також під ударом була Київська область. Однією з цілей ворога став район Броварів.

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