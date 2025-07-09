Україну з півночі атакують декілька груп "Шахедів": карта
Російська армія ввечері середи, 9 липня, запустила по території України декілька груп ударних дронів типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Як повідомили Повітряні сили, перші групи безпілотників було помічено близько 18:00 у Сумській області, дрони рухались у напрямку Чернігівщини.
Згодом було зафіксовано ще одну групу "Шахедів", які було запущено Брянської області.
"Шахеди" на півночі та в центрі Чернігівщини курсом на Чернігів", - написали Повітряні сили о 19:00.
Оновлено о 20:15
За даними Повітряних сил, у повітряному просторі України зафіксовано декілька груп ворожих дронів:
- група "Шахедів" на півночі Чернігівщини курсом на Чернігів;
- "Шахеди на заході та півдні Чернігівщини курсом на Київщину;
- БпЛА на півночі Київщини курсом на Житомирщину;
- "Шахеди" на півночі Полтавщини курсом на Черкащину.
Нагадаємо, під час оголошення повітряної тривоги жителям регіонів рекомендується зберігати спокій і в разі загрози негайно прямувати до найближчого укриття. Водночас в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу підрозділів протиповітряної оборони.
Де оголошено тривогу
Обстріл України у ніч на 9 липня
Нагадаємо, минулої ночі російська армія завдала до масованого обстрілу України дронами та ракетами.
Під час атаки Луцьк сьогодні найбільш масовану атаку дронів та ракет. Внаслідок обстрілу у місті виникли пожежі.
Також під ударом була Київська область. Однією з цілей ворога став район Броварів.
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