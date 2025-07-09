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Украину с севера атакуют несколько групп "Шахедов": карта

Среда 09 июля 2025 19:32
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Украину с севера атакуют несколько групп "Шахедов": карта Иллюстративное фото: Россия запустила "Шахеды" 9 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Российская армия вечером среды, 9 июля, запустила по территории Украины несколько групп ударных дронов типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Как сообщили Воздушные силы, первые группы беспилотников были замечены около 18:00 в Сумской области, дроны двигались в направлении Черниговщины.

Впоследствии было зафиксировано еще одну группу "Шахедов", которые были запущены в Брянской области.

"Шахеды" на севере и в центре Черниговщины курсом на Чернигов", - написали Воздушные силы в 19:00.

Известно о еще одной группе, которая также движется из Брянской области.

Напомним, во время объявления воздушной тревоги жителям регионов рекомендуется сохранять спокойствие и в случае угрозы немедленно направляться в ближайшее укрытие. В то же время в Украине запрещено снимать на фото или видео работу подразделений противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога

Украину с севера атакуют несколько групп &quot;Шахедов&quot;: карта

Обстрел Украины в ночь на 9 июля

Напомним, минувшей ночью российская армия нанесла до массированного обстрела Украины дронами и ракетами.

Во время атаки Луцк сегодня наиболее массированную атаку дронов и ракет. В результате обстрела в городе возникли пожары.

Также под ударом была Киевская область. Одной из целей врага стал район Броваров.

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