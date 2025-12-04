ua en ru
Чт, 04 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Україну охопив антициклон: що буде з погодою сьогодні

Четвер 04 грудня 2025 07:00
UA EN RU
Україну охопив антициклон: що буде з погодою сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на 4 грудня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 4 грудня, Україна перебуватиме під впливом антициклону. У більшості областей опадів не передбачається, лише в центральних і південних можливі невеликі дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко та Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За словами Діденко, Україна сьогодні перебуватиме під впливом масштабного антициклону, що розташувався на сході. Тому у більшості областей істотні опади малоймовірні, хоча локальна волога подекуди можлива.

Температура протягом доби суттєво не зміниться: по країні очікується +4…+8 градусів, на півдні буде тепліше. Переважатиме південно-східний вітер, місцями з поривами.

В Укргідрометцентрі зазначають, що погодні процеси залишаться подібними до останніх днів. Невеликі дощі можливі у північних, більшості центральних та південних областях, решта території - без опадів.

Уночі та вранці в Карпатах можливий туман, що ускладнюватиме видимість на дорогах.

Температура вночі становитиме 0…+5 градусів, на сході та в Карпатах від +2 градусів до -3 градусів. Вдень повітря прогріється до +3…+8 градусів, на Закарпатті - до +11 градусів, а на півдні - до +12 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні істотних опадів не прогнозують. Денна температура становитиме +5…+7 градусів.

За прогнозом Діденко, з 5-6 грудня очікується невелике похолодання, але вже 9 грудня температура знову підвищиться.

Україну охопив антициклон: що буде з погодою сьогодні

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна повідомляло про антициклон, який вплине на погоду в Україні та розповідало, яких погодних умов очікувати.

Також синоптики пояснили, яким може бути грудень в Україні цього року в цілому. Зокрема, метеорологи розповіли, коли починається метеорологічна зима, яка середня температура та норми опадів у грудні.

А ще вони спрогнозували, що цього року місяць буде приблизно на 2 градуси тепліший за норму з опадами у межах звичайних показників.

Також повідомлялось, що фахівці Українського гідрометеорологічного центру зафіксували у різних областях країни 18 нових температурних рекордів за три дні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
Новини
"Укренерго" показало графіки відключень світла в Україні 4 грудня
"Укренерго" показало графіки відключень світла в Україні 4 грудня
Аналітика
"Бебі-буму після війни не буде": інтерв'ю Лібанової про міграцію, кризу кадрів і настрої українців
Катерина Гончарова, Тетяна Пархомчук "Бебі-буму після війни не буде": інтерв'ю Лібанової про міграцію, кризу кадрів і настрої українців