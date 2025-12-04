ua en ru
Украину охватил антициклон: что будет с погодой сегодня

Четверг 04 декабря 2025 07:00
UA EN RU
Украину охватил антициклон: что будет с погодой сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды на 4 декабря (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 4 декабря, Украина будет находиться под влиянием антициклона. В большинстве областей осадков не предвидится, лишь в центральных и южных возможны небольшие дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко и Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По словам Диденко, Украина сегодня будет находиться под влиянием масштабного антициклона, расположившегося на востоке. Поэтому в большинстве областей существенные осадки маловероятны, хотя локальная влага местами возможна.

Температура в течение суток существенно не изменится: по стране ожидается +4...+8 градусов, на юге будет теплее. Будет преобладать юго-восточный ветер, местами с порывами.

В Укргидрометцентре отмечают, что погодные процессы останутся подобными последним дням. Небольшие дожди возможны в северных, большинстве центральных и южных областях, остальная территория - без осадков.

Ночью и утром в Карпатах возможен туман, что усложнит видимость на дорогах.

Температура ночью составит 0...+5 градусов, на востоке и в Карпатах от +2 градусов до -3 градусов. Днем воздух прогреется до +3...+8 градусов, на Закарпатье - до +11 градусов, а на юге - до +12 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня существенных осадков не прогнозируют. Дневная температура составит +5...+7 градусов.

По прогнозу Диденко, с 5-6 декабря ожидается небольшое похолодание, но уже 9 декабря температура снова повысится.

Напомним, недавно РБК-Украина сообщало об антициклоне, который повлияет на погоду в Украине и рассказывало, каких погодных условий ожидать.

Также синоптики объяснили, каким может быть декабрь в Украине в этом году в целом. В частности, метеорологи рассказали, когда начинается метеорологическая зима, какая средняя температура и нормы осадков в декабре.

А еще они спрогнозировали, что в этом году месяц будет примерно на 2 градуса теплее нормы с осадками в пределах обычных показателей.

Также сообщалось, что специалисты Украинского гидрометеорологического центра зафиксировали в разных областях страны 18 новых температурных рекордов за три дня.

