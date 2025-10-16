ua en ru
Чт, 16 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Украину охватила новая волна экстренных отключений

Украина, Четверг 16 октября 2025 19:02
UA EN RU
Украину охватила новая волна экстренных отключений Фото: экстренные отключения электроэнергии введены во всех регионах Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В Украине сегодня вечером по указанию "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

В публикации говорится, что во всех регионах Украины вечером четверга, 16 октября, применены экстренные отключения.

Отмечается, что до конца суток во всех областях продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В некоторых областях действуют графики аварийных отключений - они не являются графиками почасовых отключений, которые предусматривают четкие временные рамки.

Введение графиков аварийных отключений происходит в аварийных случаях, когда необходимо оперативно снизить величину потребляемой мощности из сети. Продолжительность обесточивания при этом невозможно спрогнозировать.

Отключения в Украине

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проблемы с электроэнергией на фоне новых атак россиян в будущем могут продолжиться.

В течение последних нескольких недель российские захватчики нанесли серию ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры

Отметим, что из-за новых российских ударов по энергетической инфраструктуре в Украине снова вынужденно ввели отключения света.

При этом преимущественным образом это аварийные отключения - когда никакие графики не действуют. Предполагается, что аварийные отключения света в ряде регионов могут продолжаться как минимум еще неделю.

В Киеве и в Киевской области сегодня, 16 октября, уже один раз ввели отключения - правда, в середине дня их отменили.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Укрэнерго Графики отключения света Отключения света
Новости
Россия ударила баллистикой по учебному подразделению ВСУ в тылу: есть погибшие
Россия ударила баллистикой по учебному подразделению ВСУ в тылу: есть погибшие
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит