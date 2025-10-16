Украину охватила новая волна экстренных отключений
В Украине сегодня вечером по указанию "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
В публикации говорится, что во всех регионах Украины вечером четверга, 16 октября, применены экстренные отключения.
Отмечается, что до конца суток во всех областях продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
В некоторых областях действуют графики аварийных отключений - они не являются графиками почасовых отключений, которые предусматривают четкие временные рамки.
Введение графиков аварийных отключений происходит в аварийных случаях, когда необходимо оперативно снизить величину потребляемой мощности из сети. Продолжительность обесточивания при этом невозможно спрогнозировать.
Отключения в Украине
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проблемы с электроэнергией на фоне новых атак россиян в будущем могут продолжиться.
В течение последних нескольких недель российские захватчики нанесли серию ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры
Отметим, что из-за новых российских ударов по энергетической инфраструктуре в Украине снова вынужденно ввели отключения света.
При этом преимущественным образом это аварийные отключения - когда никакие графики не действуют. Предполагается, что аварийные отключения света в ряде регионов могут продолжаться как минимум еще неделю.
В Киеве и в Киевской области сегодня, 16 октября, уже один раз ввели отключения - правда, в середине дня их отменили.