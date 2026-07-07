На Україну насувається негода: які регіони накриє стихія (карта)

На Україну насувається активний атмосферний фронт із Західної Європи, який несе низку небезпечних метеорологічних явищ. За ним - очікується більш прохолодне повітря.
Докладніше про особливості погоди в Україні впродовж середи, 8 липня, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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За даними спеціалістів Українського гідрометеорологічного центру, нестійку погоду в Україні впродовж 8 липня зумовлюватиме активний атмосферний фронт, який:
Синоптики пояснили, що цей атмосферний фронт спричинить короткочасні дощі різної інтенсивності в супроводі:
При цьому тиск - інтенсивно падатиме, а вологість - зазнаватиме коливань
В Укргідрометцентрі повідомили, що за фронтом надходитиме більш прохолодне повітря із заходу.
Уточнюється, що більш відчутно це проявлятиметься вдень:
В цілому температуру повітря прогнозують таку:
В Укргідрометцентрі повідомили, що погода в Україні впродовж доби 8 липня буде хмарною, з проясненнями.
Вітер в цілому очікується південно-західний або західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Тим часом у західних і північних областях ймовірні відчутні пориви вітру - до 15-20 м/с.
Короткочасні дощі та грози вночі можуть бути у більшості областей.
"Лише у південно-східній частині вночі без опадів", - зауважили синоптики.
Вдень короткочасні дощі та грози - крім заходу та крайнього сходу.
Значні дощі можуть бути в таких областях:
Місцями ймовірні також град і шквали 15-20 м/с - в окремих районах:
"I рівень небезпечності, жовтий", - констатували в Укргідрометцентрі.
Повідомляється також, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
Тим часом спеціалісти Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з огляду на такий прогноз порадили уникати перебування:
"Будьте уважні та обережні", - наголосили у прес-службі рятувальників.
По території міста Києва та Київської області погода впродовж 8 липня очікується хмарною, з проясненнями:
Вдень у столичному регіоні також прогнозують небезпечні метеорологічні явища - пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, "жовтий").
Хоча в цілому вітер очікується західний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря найближчої вночі:
Температура повітря вдень середи:
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