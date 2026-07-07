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На Україну насувається негода: які регіони накриє стихія (карта)

16:12 07.07.2026 Вт
4 хв
Синоптики вже оголосили "жовтий" рівень небезпеки, але де саме й чому?
aimg Ірина Костенко
Українцям радять готуватись до негоди 8 липня (фото ілюстративне: Getty Images)

На Україну насувається активний атмосферний фронт із Західної Європи, який несе низку небезпечних метеорологічних явищ. За ним - очікується більш прохолодне повітря.

Докладніше про особливості погоди в Україні впродовж середи, 8 липня, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Причина негоди: активний атмосферний фронт із Західної Європи (пов'язаний із циклоном над Балтикою).
  • Основні ризики: короткочасні дощі, грози, місцями - град і шквали 15-20 м/с.
  • Найбільше опадів: значні дощі ймовірні у Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях.
  • Температура повітря: вночі по Україні +14...+19°С, вдень +24...+29°С (у західних, Вінницькій та більшості північних областей +19...+24°С).
  • Ситуація у Києві та області: вдень очікуються грози та пориви вітру 15-20 м/с, стовпчики термометрів можуть підніматись до +22...+24°С.

Особливості погоди в Україні 8 липня

За даними спеціалістів Українського гідрометеорологічного центру, нестійку погоду в Україні впродовж 8 липня зумовлюватиме активний атмосферний фронт, який:

  • переміститься із Західної Європи;
  • буде пов'язаний із циклоном над Балтикою.

Синоптики пояснили, що цей атмосферний фронт спричинить короткочасні дощі різної інтенсивності в супроводі:

  • гроз;
  • місцями - з градом і шквалами

При цьому тиск - інтенсивно падатиме, а вологість - зазнаватиме коливань

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Що буде з температурою повітря

В Укргідрометцентрі повідомили, що за фронтом надходитиме більш прохолодне повітря із заходу.

Уточнюється, що більш відчутно це проявлятиметься вдень:

  • у західних областях;
  • у Вінницькій області;
  • у більшості північних областей.

В цілому температуру повітря прогнозують таку:

  • вночі по Україні +14...+19°С;
  • вдень по Україні +24...+29°С;
  • вдень у західних, Вінницькій та більшості північних областей +19...+24°С.
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В яких областях погода може бути небезпечна

В Укргідрометцентрі повідомили, що погода в Україні впродовж доби 8 липня буде хмарною, з проясненнями.

Вітер в цілому очікується південно-західний або західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Тим часом у західних і північних областях ймовірні відчутні пориви вітру - до 15-20 м/с.

Короткочасні дощі та грози вночі можуть бути у більшості областей.

"Лише у південно-східній частині вночі без опадів", - зауважили синоптики.

Вдень короткочасні дощі та грози - крім заходу та крайнього сходу.

Особливості погоди в Україні 8 липня (інфографіка: РБК-Україна)

Значні дощі можуть бути в таких областях:

  • Миколаївська;
  • Херсонська;
  • Кіровоградська;
  • Черкаська;
  • Полтавська;
  • Дніпропетровська;
  • Сумська.

Місцями ймовірні також град і шквали 15-20 м/с - в окремих районах:

  • південних областей;
  • центральних областей;
  • Сумської області;
  • Харківської області.

"I рівень небезпечності, жовтий", - констатували в Укргідрометцентрі.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні (карта: facebook.com/UkrHMC)

Повідомляється також, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

  • роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
  • руху транспорту.

Тим часом спеціалісти Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з огляду на такий прогноз порадили уникати перебування:

  • під деревами;
  • поблизу ліній електропередач;
  • поблизу нестійких конструкцій.

"Будьте уважні та обережні", - наголосили у прес-службі рятувальників.

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Чого чекати по Києву та області

По території міста Києва та Київської області погода впродовж 8 липня очікується хмарною, з проясненнями:

  • вночі - короткочасні дощі та грози (місцями);
  • вдень - короткочасні дощі та грози.

Вдень у столичному регіоні також прогнозують небезпечні метеорологічні явища - пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, "жовтий").

Хоча в цілому вітер очікується західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря найближчої вночі:

  • у Києві +16...+18°С;
  • по області +14...+19°С.

Температура повітря вдень середи:

  • у Києві +20...+22°С;
  • по області +19...+24°С.

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