На Украину надвигается непогода: какие регионы накроет стихия (карта)

На Украину надвигается активный атмосферный фронт из Западной Европы, который несет ряд опасных метеорологических явлений. За ним - ожидается более прохладный воздух.
Подробнее об особенностях погоды в Украине в среду, 8 июля, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
По данным специалистов Украинского гидрометеорологического центра, неустойчивую погоду в Украине в течение 8 июля будет обуславливать активный атмосферный фронт, который:
Синоптики объяснили, что этот атмосферный фронт повлечет за собой кратковременные дожди разной интенсивности в сопровождении:
При этом давление - будет интенсивно падать, а влажность - будет подвергаться колебаниям.
В Укргидрометцентре сообщили, что за фронтом будет поступать более прохладный воздух с запада.
Уточняется, что более ощутимо это будет проявляться днем:
В целом температуру воздуха прогнозируют следующую:
В Укргидрометцентре сообщили, что погода в Украине в течение суток 8 июля будет облачной с прояснениями.
Ветер в целом ожидается юго-западный или западный, со скоростью 7-12 м/с.
Между тем в западных и северных областях вероятны ощутимые порывы ветра - до 15-20 м/с.
Кратковременные дожди и грозы ночью могут быть в большинстве областей.
"Только в юго-восточной части ночью без осадков", - отметили синоптики.
Днем кратковременные дожди и грозы - кроме запада и крайнего востока.
Значительные дожди могут быть в таких областях:
Местами вероятны также град и шквалы 15-20 м/с - в отдельных районах:
"I уровень опасности, желтый", - констатировали в Укргидрометцентре.
Сообщается также, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
Между тем специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), учитывая такой прогноз, посоветовали избегать пребывания:
"Будьте внимательны и осторожны", - подчеркнули в пресс-службе спасателей.
По территории Киева и Киевской области погода в течение 8 июля ожидается облачной с прояснениями:
Днем в столичном регионе также прогнозируют опасные метеорологические явления - порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, "желтый").
Хотя в целом ветер ожидается западный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха ближайшей ночью:
Температура воздуха в среду днем:
Напомним, ранее мы рассказывали, каким может быть июль в Украине в целом.
Кроме того, мы объясняли, как изменит карту Украины глобальное поднятие уровня моря.
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