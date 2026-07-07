На Украину надвигается непогода: какие регионы накроет стихия (карта)

Главное: Причина непогоды : активный атмосферный фронт из Западной Европы (связанный с циклоном над Балтикой).

: активный атмосферный фронт из Западной Европы (связанный с циклоном над Балтикой). Основные риски : кратковременные дожди, грозы, местами - град и шквалы 15-20 м/с.

: кратковременные дожди, грозы, местами - град и шквалы 15-20 м/с. Больше всего осадков : значительные дожди вероятны в Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях.

: значительные дожди вероятны в Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях. Температура воздуха : ночью по Украине +14...+19°С, днем +24...+29°С (в западных, Винницкой и большинстве северных областей +19...+24°С).

: ночью по Украине +14...+19°С, днем +24...+29°С (в западных, Винницкой и большинстве северных областей +19...+24°С). Ситуация в Киеве и области: днем ожидаются грозы и порывы ветра 15-20 м/с, столбики термометров могут подниматься до +22...+24°С.

Особенности погоды в Украине 8 июля

По данным специалистов Украинского гидрометеорологического центра, неустойчивую погоду в Украине в течение 8 июля будет обуславливать активный атмосферный фронт, который:

переместится из Западной Европы;

будет связан с циклоном над Балтикой.

Синоптики объяснили, что этот атмосферный фронт повлечет за собой кратковременные дожди разной интенсивности в сопровождении:

гроз;

местами - с градом и шквалами

При этом давление - будет интенсивно падать, а влажность - будет подвергаться колебаниям.

Что будет с температурой воздуха

В Укргидрометцентре сообщили, что за фронтом будет поступать более прохладный воздух с запада.

Уточняется, что более ощутимо это будет проявляться днем:

в западных областях;

в Винницкой области;

в большинстве северных областей.

В целом температуру воздуха прогнозируют следующую:

ночью по Украине +14...+19°С;

днем по Украине +24...+29°С;

днем в западных, Винницкой и большинстве северных областей +19...+24°С.

В каких областях погода может быть опасная

В Укргидрометцентре сообщили, что погода в Украине в течение суток 8 июля будет облачной с прояснениями.

Ветер в целом ожидается юго-западный или западный, со скоростью 7-12 м/с.

Между тем в западных и северных областях вероятны ощутимые порывы ветра - до 15-20 м/с.

Кратковременные дожди и грозы ночью могут быть в большинстве областей.

"Только в юго-восточной части ночью без осадков", - отметили синоптики.

Днем кратковременные дожди и грозы - кроме запада и крайнего востока.

Особенности погоды в Украине 8 июля (инфографика: РБК-Украина)

Значительные дожди могут быть в таких областях:

Николаевская;

Херсонская;

Кировоградская;

Черкасская;

Полтавская;

Днепропетровская;

Сумская.

Местами вероятны также град и шквалы 15-20 м/с - в отдельных районах:

южных областей;

центральных областей;

Сумской области;

в Харьковской области.

"I уровень опасности, желтый", - констатировали в Укргидрометцентре.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине (карта: facebook.com/UkrHMC)

Сообщается также, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;

движения транспорта.

Между тем специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), учитывая такой прогноз, посоветовали избегать пребывания:

под деревьями;

вблизи линий электропередач;

вблизи неустойчивых конструкций.

"Будьте внимательны и осторожны", - подчеркнули в пресс-службе спасателей.

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Чего ждать по Киеву и области

По территории Киева и Киевской области погода в течение 8 июля ожидается облачной с прояснениями:

ночью - кратковременные дожди и грозы (местами);

днем - кратковременные дожди и грозы.

Днем в столичном регионе также прогнозируют опасные метеорологические явления - порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, "желтый").

Хотя в целом ветер ожидается западный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ближайшей ночью:

в Киеве +16...+18°С;

по области +14...+19°С.

Температура воздуха в среду днем: