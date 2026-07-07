На Украину надвигается непогода: какие регионы накроет стихия (карта)
На Украину надвигается активный атмосферный фронт из Западной Европы, который несет ряд опасных метеорологических явлений. За ним - ожидается более прохладный воздух.
Подробнее об особенностях погоды в Украине в среду, 8 июля, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Причина непогоды: активный атмосферный фронт из Западной Европы (связанный с циклоном над Балтикой).
- Основные риски: кратковременные дожди, грозы, местами - град и шквалы 15-20 м/с.
- Больше всего осадков: значительные дожди вероятны в Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях.
- Температура воздуха: ночью по Украине +14...+19°С, днем +24...+29°С (в западных, Винницкой и большинстве северных областей +19...+24°С).
- Ситуация в Киеве и области: днем ожидаются грозы и порывы ветра 15-20 м/с, столбики термометров могут подниматься до +22...+24°С.
Особенности погоды в Украине 8 июля
По данным специалистов Украинского гидрометеорологического центра, неустойчивую погоду в Украине в течение 8 июля будет обуславливать активный атмосферный фронт, который:
- переместится из Западной Европы;
- будет связан с циклоном над Балтикой.
Синоптики объяснили, что этот атмосферный фронт повлечет за собой кратковременные дожди разной интенсивности в сопровождении:
- гроз;
- местами - с градом и шквалами
При этом давление - будет интенсивно падать, а влажность - будет подвергаться колебаниям.
Что будет с температурой воздуха
В Укргидрометцентре сообщили, что за фронтом будет поступать более прохладный воздух с запада.
Уточняется, что более ощутимо это будет проявляться днем:
- в западных областях;
- в Винницкой области;
- в большинстве северных областей.
В целом температуру воздуха прогнозируют следующую:
- ночью по Украине +14...+19°С;
- днем по Украине +24...+29°С;
- днем в западных, Винницкой и большинстве северных областей +19...+24°С.
В каких областях погода может быть опасная
В Укргидрометцентре сообщили, что погода в Украине в течение суток 8 июля будет облачной с прояснениями.
Ветер в целом ожидается юго-западный или западный, со скоростью 7-12 м/с.
Между тем в западных и северных областях вероятны ощутимые порывы ветра - до 15-20 м/с.
Кратковременные дожди и грозы ночью могут быть в большинстве областей.
"Только в юго-восточной части ночью без осадков", - отметили синоптики.
Днем кратковременные дожди и грозы - кроме запада и крайнего востока.
Особенности погоды в Украине 8 июля (инфографика: РБК-Украина)
Значительные дожди могут быть в таких областях:
- Николаевская;
- Херсонская;
- Кировоградская;
- Черкасская;
- Полтавская;
- Днепропетровская;
- Сумская.
Местами вероятны также град и шквалы 15-20 м/с - в отдельных районах:
- южных областей;
- центральных областей;
- Сумской области;
- в Харьковской области.
"I уровень опасности, желтый", - констатировали в Укргидрометцентре.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине (карта: facebook.com/UkrHMC)
Сообщается также, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
- работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
- движения транспорта.
Между тем специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), учитывая такой прогноз, посоветовали избегать пребывания:
- под деревьями;
- вблизи линий электропередач;
- вблизи неустойчивых конструкций.
"Будьте внимательны и осторожны", - подчеркнули в пресс-службе спасателей.
Чего ждать по Киеву и области
По территории Киева и Киевской области погода в течение 8 июля ожидается облачной с прояснениями:
- ночью - кратковременные дожди и грозы (местами);
- днем - кратковременные дожди и грозы.
Днем в столичном регионе также прогнозируют опасные метеорологические явления - порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, "желтый").
Хотя в целом ветер ожидается западный, со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха ближайшей ночью:
- в Киеве +16...+18°С;
- по области +14...+19°С.
Температура воздуха в среду днем:
- в Киеве +20...+22°С;
- по области +19...+24°С.
Напомним, ранее мы рассказывали, каким может быть июль в Украине в целом.
Кроме того, мы объясняли, как изменит карту Украины глобальное поднятие уровня моря.
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