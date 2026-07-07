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На Украину надвигается непогода: какие регионы накроет стихия (карта)

16:12 07.07.2026 Вт
4 мин
Синоптики уже объявили "желтый" уровень опасности, но где именно и почему?
aimg Ирина Костенко
На Украину надвигается непогода: какие регионы накроет стихия (карта) Украинцам советуют готовиться к непогоде 8 июля (фото иллюстративное: Getty Images)
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На Украину надвигается активный атмосферный фронт из Западной Европы, который несет ряд опасных метеорологических явлений. За ним - ожидается более прохладный воздух.

Подробнее об особенностях погоды в Украине в среду, 8 июля, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Причина непогоды: активный атмосферный фронт из Западной Европы (связанный с циклоном над Балтикой).
  • Основные риски: кратковременные дожди, грозы, местами - град и шквалы 15-20 м/с.
  • Больше всего осадков: значительные дожди вероятны в Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях.
  • Температура воздуха: ночью по Украине +14...+19°С, днем +24...+29°С (в западных, Винницкой и большинстве северных областей +19...+24°С).
  • Ситуация в Киеве и области: днем ожидаются грозы и порывы ветра 15-20 м/с, столбики термометров могут подниматься до +22...+24°С.

Особенности погоды в Украине 8 июля

По данным специалистов Украинского гидрометеорологического центра, неустойчивую погоду в Украине в течение 8 июля будет обуславливать активный атмосферный фронт, который:

  • переместится из Западной Европы;
  • будет связан с циклоном над Балтикой.

Синоптики объяснили, что этот атмосферный фронт повлечет за собой кратковременные дожди разной интенсивности в сопровождении:

  • гроз;
  • местами - с градом и шквалами

При этом давление - будет интенсивно падать, а влажность - будет подвергаться колебаниям.

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Что будет с температурой воздуха

В Укргидрометцентре сообщили, что за фронтом будет поступать более прохладный воздух с запада.

Уточняется, что более ощутимо это будет проявляться днем:

  • в западных областях;
  • в Винницкой области;
  • в большинстве северных областей.

В целом температуру воздуха прогнозируют следующую:

  • ночью по Украине +14...+19°С;
  • днем по Украине +24...+29°С;
  • днем в западных, Винницкой и большинстве северных областей +19...+24°С.
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В каких областях погода может быть опасная

В Укргидрометцентре сообщили, что погода в Украине в течение суток 8 июля будет облачной с прояснениями.

Ветер в целом ожидается юго-западный или западный, со скоростью 7-12 м/с.

Между тем в западных и северных областях вероятны ощутимые порывы ветра - до 15-20 м/с.

Кратковременные дожди и грозы ночью могут быть в большинстве областей.

"Только в юго-восточной части ночью без осадков", - отметили синоптики.

Днем кратковременные дожди и грозы - кроме запада и крайнего востока.

На Украину надвигается непогода: какие регионы накроет стихия (карта)Особенности погоды в Украине 8 июля (инфографика: РБК-Украина)

Значительные дожди могут быть в таких областях:

  • Николаевская;
  • Херсонская;
  • Кировоградская;
  • Черкасская;
  • Полтавская;
  • Днепропетровская;
  • Сумская.

Местами вероятны также град и шквалы 15-20 м/с - в отдельных районах:

  • южных областей;
  • центральных областей;
  • Сумской области;
  • в Харьковской области.

"I уровень опасности, желтый", - констатировали в Укргидрометцентре.

На Украину надвигается непогода: какие регионы накроет стихия (карта)Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине (карта: facebook.com/UkrHMC)

Сообщается также, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

  • работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
  • движения транспорта.

Между тем специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), учитывая такой прогноз, посоветовали избегать пребывания:

  • под деревьями;
  • вблизи линий электропередач;
  • вблизи неустойчивых конструкций.

"Будьте внимательны и осторожны", - подчеркнули в пресс-службе спасателей.

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Чего ждать по Киеву и области

По территории Киева и Киевской области погода в течение 8 июля ожидается облачной с прояснениями:

  • ночью - кратковременные дожди и грозы (местами);
  • днем - кратковременные дожди и грозы.

Днем в столичном регионе также прогнозируют опасные метеорологические явления - порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, "желтый").

Хотя в целом ветер ожидается западный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ближайшей ночью:

  • в Киеве +16...+18°С;
  • по области +14...+19°С.

Температура воздуха в среду днем:

  • в Киеве +20...+22°С;
  • по области +19...+24°С.

Напомним, ранее мы рассказывали, каким может быть июль в Украине в целом.

Кроме того, мы объясняли, как изменит карту Украины глобальное поднятие уровня моря.

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