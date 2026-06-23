На Україну насувається хвиля спеки: чи дійде до +40, як в Європі
Зараз помірна літня погода утримується у більшості областей України. Але "на горизонті" вже видніється справжня спека.
Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
Головне:
- Найближча перспектива: цього тижня в Україні очікується помірна літня погода без виснажливої спеки (як у південно-західній частині Європи).
- Опади: найближчим часом переважатиме мінлива хмарність з локальними короткочасними дощами та грозами (через атмосферні фронти з північного заходу).
- Температурні зміни: до п'ятниці денні максимуми триматимуться в межах +24...+29°С (на півдні та заході місцями до +32°С), але на вихідних стане по-справжньому спекотно.
- Прогноз на вихідні: 27-28 червня температура вдень зросте до +27...+34°С, у західних областях - до +35°С (подекуди навіть +37...+38°С), тоді як на сході очікується +23...+28°С.
- Що далі: за попередніми оцінками фахівців УкрГМЦ, наступний тиждень в Україні може бути більш спекотним за поточний, але точно про це говорити зараз - ще зарано.
Чи правда, що на нас насувається рекордна спека
– За прогнозами фахівців Українського гідрометеорологічного центру... Наші синоптики прогнозують поки що - на цей тиждень - таку ще помірну, літню погоду.
В принципі, ще без виснажливої спеки. Без таких значень, як зараз по південно-західній частині Європи - по Франції, по Іспанії, по Португалії...
Там зараз, звичайно, температурні показники подекуди навіть близькі до рекордних значень (до абсолютних максимумів, які коли-небудь були зафіксовані).
Це вже буде аналіз потім проводитися, після завершення цієї хвилі спеки.
Але там - близько +40°С й подекуди навіть вищі значення.
"Рекордні" значення - це означає, що вони якісь історичні максимуми перекривають. У нас, поки що, про це не йдеться.
Чого чекати від дощів, чи можуть вони "зникнути"
– В Україні до кінця тижня синоптична ситуація складається таким чином, що до нас будуть надходити повітряні потоки з північного заходу.
У баричному полі... Таке воно, дещо підвищеного атмосферного тиску.
Але все ж таки, час від часу, малоактивні атмосферні фронти з північного заходу можуть проходити.
І спричинювати таку мінливу хмарність, як ми спостерігаємо, в принципі, і вчора, і сьогодні.
Тобто з досить локальними літніми дощами короткочасного характеру. Подекуди - з окремими грозами.
Де в Україні ймовірні опади найближчими днями
– У найближчі дні... завтра (24 червня, - Ред.) у південній частині, а вночі - місцями в Карпатському регіоні та центральних областях, можуть бути короткочасні дощі.
Вдень - на півдні країни. Там - з грозами. І в окремих районах - локальні град та шквали.
Решта території - поки що без опадів залишаються.
25-26 червня (у четвер і п'ятницю, - Ред.) - також переважно без опадів.
Лише на півночі та сході країни ось ці локальні, окремі осередки можуть бути... Короткочасних грозових дощів.
Місцями зберігається ймовірність літніх грозових дощів (інфографіка: РБК-Україна)
Що буде з температурою повітря вночі та вдень
– По температурних показниках, поки що в нас ночі +12...+18°С. На півдні +17...+22°С.
Денні максимуми - в межах +24...+29°С.
Лише південна частина, Закарпаття та Прикарпаття - там до +32°С може прогрітися приземний шар повітря.
Трішки нижчі значення в четвер і п'ятницю (25-26 червня, - Ред.) - це схід і північ. Знову ж таки, за рахунок тих самих денних локальних опадів.
Тому й температура там буде в межах +20...+27°С.
І такі погодні умови у нас протримаються до п'ятниці.
Чи зміниться погода в Україні на вихідних
– З суботи (27 червня, - Ред.) вже почнеться певна зміна синоптичних процесів. Надійде більш тепле повітря, більш розжарене... Почне підвищуватися температура.
У нічні години на вихідних (27-28 червня, - Ред.) температура вже сягатиме +15...+22°С.
У денні години +27...+34°С.
А ось у західних областях - вже розпочнеться подекуди... Місцями вже може бути сильна спека. Тобто це +35°С і вище...
Тобто найспекотніша (погода, - Ред.) розпочнеться в нас на вихідних, із західних областей. Там - місцями ось ця сильна спека. У межах +35°С, а подекуди й +37...+38°С.
У той же час у східних областях - все ще залишатиметься (температура повітря, - Ред.) у денні години в межах +23...+28°С.
У деяких областях вихідні дні будуть по-справжньому спекотними (інфографіка: РБК-Україна)
Як надовго може затриматись сильна спека
– Поки що, за попередніми оцінками наших фахівців і розрахунковими прогнозами...
Можемо зазначити, що наступний тиждень (який розпочинається з 29 червня, - Ред.) буде... жаркішим за ось цей, який триває зараз.
Але наскільки саме... Там вже детально - по показниках - зможемо озвучити пізніше, наприкінці цього тижня.
Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.
Крім того, ми пояснювали, чи працюють народні прикмети про погоду та як її почав "прогнозувати" бабак Тимко.
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