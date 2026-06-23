На Украину надвигается волна жары: дойдет ли до +40, как в Европе

Сейчас умеренная летняя погода держится в большинстве областей Украины. Но "на горизонте" уже виднеется настоящая жара.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха .

Главное: Ближайшая перспектива : на этой неделе в Украине ожидается умеренная летняя погода без изнурительной жары (как в юго-западной части Европы).

: на этой неделе в Украине ожидается умеренная летняя погода без изнурительной жары (как в юго-западной части Европы). Осадки : в ближайшее время будет преобладать переменная облачность с локальными кратковременными дождями и грозами (из-за атмосферных фронтов с северо-запада).

: в ближайшее время будет преобладать переменная облачность с локальными кратковременными дождями и грозами (из-за атмосферных фронтов с северо-запада). Температурные изменения : до пятницы дневные максимумы будут держаться в пределах +24...+29°С (на юге и западе местами до +32°С), но на выходных станет по-настоящему жарко.

: до пятницы дневные максимумы будут держаться в пределах +24...+29°С (на юге и западе местами до +32°С), но на выходных станет по-настоящему жарко. Прогноз на выходные : 27-28 июня температура днем вырастет до +27...+34°С, в западных областях - до +35°С (кое-где даже +37...+38°С), тогда как на востоке ожидается +23...+28°С.

: 27-28 июня температура днем вырастет до +27...+34°С, в западных областях - до +35°С (кое-где даже +37...+38°С), тогда как на востоке ожидается +23...+28°С. Что дальше: по предварительным оценкам специалистов УкрГМЦ, следующая неделя в Украине может быть более жаркой, чем текущая, но точно об этом говорить сейчас - еще слишком рано.

Правда ли, что на нас надвигается рекордная жара

– По прогнозам специалистов Украинского гидрометеорологического центра... Наши синоптики прогнозируют пока что - на эту неделю - такую еще умеренную, летнюю погоду.

В принципе, еще без изнуряющей жары. Без таких значений, как сейчас по юго-западной части Европы - по Франции, по Испании, по Португалии...

Там сейчас, конечно, температурные показатели иногда даже близки к рекордным значениям (к абсолютным максимумам, которые когда-либо были зафиксированы).

Это уже будет анализ потом проводиться, после завершения этой волны жары.

Но там - около +40°С и местами даже более высокие значения.

"Рекордные" значения - это значит, что они какие-то исторические максимумы перекрывают. У нас, пока что, об этом речь не идет.

Чего ждать от дождей, могут ли они "исчезнуть"

– В Украине до конца недели синоптическая ситуация складывается таким образом, что к нам будут поступать воздушные потоки с северо-запада.

В барическом поле... Такое оно, несколько повышенного атмосферного давления.

Но все же, время от времени, малоактивные атмосферные фронты с северо-запада могут проходить.

И вызывать такую переменную облачность, как мы наблюдаем, в принципе, и вчера, и сегодня.

То есть с достаточно локальными летними дождями кратковременного характера. Кое-где - с отдельными грозами.

Где в Украине вероятны осадки в ближайшие дни

– В ближайшие дни... завтра (24 июня, - Ред.) в южной части, а ночью - местами в Карпатском регионе и центральных областях, могут быть кратковременные дожди.

Днем - на юге страны. Там - с грозами. И в отдельных районах - локальные град и шквалы.

Остальная территория - пока что без осадков остается.

25-26 июня (в четверг и пятницу, - Ред.) - также преимущественно без осадков.

Лишь на севере и востоке страны вот эти локальные, отдельные очаги могут быть... Кратковременных грозовых дождей.

Местами сохраняется вероятность летних грозовых дождей (инфографика: РБК-Украина)

Что будет с температурой воздуха ночью и днем

– По температурным показателям, пока что у нас ночи +12...+18°С. На юге +17...+22°С.

Дневные максимумы - в пределах +24...+29°С .

Лишь южная часть, Закарпатье и Прикарпатье - там до +32°С может прогреться приземный слой воздуха.

Немного более низкие значения в четверг и пятницу (25-26 июня, - Ред.) - это восток и север. Опять же, за счет тех самых дневных локальных осадков.

Поэтому и температура там будет в пределах +20...+27°С.

И такие погодные условия у нас продержатся до пятницы.

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Изменится ли погода в Украине на выходных

– С субботы (27 июня, - Ред.) уже начнется определенное изменение синоптических процессов. Поступит более теплый воздух, более раскаленный… Начнет повышаться температура.

В ночные часы в выходные дни (27-28 июня, - Ред.) температура уже будет достигать +15...+22°С.

В дневные часы +27...+34°С.

А вот в западных областях - уже начнется кое-где... Местами уже может быть сильная жара. То есть это +35°С и выше.

То есть самая жаркая (погода, - Ред.) начнется у нас на выходных, с западных областей. Там - местами вот эта сильная жара. В пределах +35°С, а местами и +37...+38°С .

В то же время в восточных областях - все еще будет оставаться (температура воздуха - Ред.) в дневные часы в пределах +23...+28°С.

В некоторых областях выходные дни будут по-настоящему жаркими (инфографика: РБК-Украина)

Как надолго может задержаться сильная жара

– Пока что, по предварительным оценкам наших специалистов и расчетным прогнозам...

Можем отметить, что следующая неделя (которая начинается с 29 июня, - Ред.) будет... более жаркой, чем вот эта, которая продолжается сейчас.

Но насколько именно... Там уже детально - по показателям - сможем озвучить позже, в конце этой недели.