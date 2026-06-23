Грози, град і шквали: які області 24 червня накриє негода й чи впаде температура
Погода в Україні 24 червня очікується з мінливою хмарністю. У деяких областях ймовірні небезпечні грози, град і шквали.
Докладніше про особливості погоди впродовж середи, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Попередження: вдень 24 червня у південних областях ймовірні грози, град і шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
- Ризики: погіршення погодних умов може ускладнити роботу комунальних служб і рух транспорту.
- Температура: вдень в Україні очікується +24...+29°С, на півдні й місцями в центрі - до +32°С.
- Київ та область: мінлива хмарність, без опадів, температура повітря вдень - до +28...+29°С.
Де погода може бути небезпечна й чому
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, в цілому погода по Україні впродовж 24 червня очікується з мінливою хмарністю.
Короткочасний дощ найближчої ночі може бути:
- на півдні;
- у Карпатському регіоні;
- у центральних областях.
Вдень середи опади та небезпечні метеорологічні явища - грози, а в окремих районах також град і шквали 15-20 м/с - ймовірні у південних областях.
"І рівень небезпечності, жовтий", - констатували експерти УкрГМЦ.
Небезпечні метеорологічні явища в Укпахеі 24 червня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Українцям нагадали, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
- роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
- руху транспорту.
На решті території країни - опадів не передбачається.
Чого чекати від вітру й температури повітря
Вітер впродовж середи, 24 червня, очікується переважно північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря найближчої ночі може бути:
- в середньому по Україні +13...+18°С;
- на півдні країни +17...+22°С.
Тим часом вдень стовпчики термометрів можуть піднятись:
- в середньому по Україні - до +24...+29°С;
- у південній частині та місцями в центральних областях - до +27...+32°С.
Особливості погоди в Україні 24 червня (інфографіка: РБК-Україна)
Що прогнозують по Києву та області
По території міста Києва та Київської області погода впродовж 24 червня також очікується з мінливою хмарністю. Без опадів.
Вітер прогнозують північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Прогноз погоди на 24 червня по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Температура повітря найближчої ночі:
- у Києві +16...+18°С;
- по області +13...+18°С.
Температура повітря в середу вдень:
- у Києві +26...+28°С;
- по області +24...+29°С.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи працюють народні прикмети про погоду та як почав її "прогнозувати" бабак Тимко.
Тим часом в УкрГМЦ пояснили, яким може бути червень в Україні в цілому.
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