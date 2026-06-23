Грози, град і шквали: які області 24 червня накриє негода й чи впаде температура

Погода в Україні 24 червня очікується з мінливою хмарністю. У деяких областях ймовірні небезпечні грози, град і шквали.

Докладніше про особливості погоди впродовж середи, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Прогноз погоди на 24 червня по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

По території міста Києва та Київської області погода впродовж 24 червня також очікується з мінливою хмарністю. Без опадів .

Тим часом вдень стовпчики термометрів можуть піднятись :

Температура повітря найближчої ночі може бути:

На решті території країни - опадів не передбачається .

Українцям нагадали, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

Вдень середи опади та небезпечні метеорологічні явища - грози, а в окремих районах також град і шквали 15-20 м/с - ймовірні у південних областях.

Короткочасний дощ найближчої ночі може бути:

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, в цілому погода по Україні впродовж 24 червня очікується з мінливою хмарністю.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи працюють народні прикмети про погоду та як почав її "прогнозувати" бабак Тимко.

Тим часом в УкрГМЦ пояснили, яким може бути червень в Україні в цілому.

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