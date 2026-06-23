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Грози, град і шквали: які області 24 червня накриє негода й чи впаде температура

15:42 23.06.2026 Вт
3 хв
Синоптики вже оголосили "жовтий" рівень небезпеки, але не для всіх
aimg Ірина Костенко
Грози, град і шквали: які області 24 червня накриє негода й чи впаде температура Погода в Україні місцями може бути небезпечна (фото ілюстративне: Getty Images)
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Погода в Україні 24 червня очікується з мінливою хмарністю. У деяких областях ймовірні небезпечні грози, град і шквали.

Докладніше про особливості погоди впродовж середи, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Попередження: вдень 24 червня у південних областях ймовірні грози, град і шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
  • Ризики: погіршення погодних умов може ускладнити роботу комунальних служб і рух транспорту.
  • Температура: вдень в Україні очікується +24...+29°С, на півдні й місцями в центрі - до +32°С.
  • Київ та область: мінлива хмарність, без опадів, температура повітря вдень - до +28...+29°С.

Де погода може бути небезпечна й чому

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, в цілому погода по Україні впродовж 24 червня очікується з мінливою хмарністю.

Короткочасний дощ найближчої ночі може бути:

  • на півдні;
  • у Карпатському регіоні;
  • у центральних областях.

Вдень середи опади та небезпечні метеорологічні явища - грози, а в окремих районах також град і шквали 15-20 м/с - ймовірні у південних областях.

"І рівень небезпечності, жовтий", - констатували експерти УкрГМЦ.

Грози, град і шквали: які області 24 червня накриє негода й чи впаде температураНебезпечні метеорологічні явища в Укпахеі 24 червня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Українцям нагадали, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

  • роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
  • руху транспорту.

На решті території країни - опадів не передбачається.

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Чого чекати від вітру й температури повітря

Вітер впродовж середи, 24 червня, очікується переважно північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря найближчої ночі може бути:

  • в середньому по Україні +13...+18°С;
  • на півдні країни +17...+22°С.

Тим часом вдень стовпчики термометрів можуть піднятись:

  • в середньому по Україні - до +24...+29°С;
  • у південній частині та місцями в центральних областях - до +27...+32°С.

Грози, град і шквали: які області 24 червня накриє негода й чи впаде температураОсобливості погоди в Україні 24 червня (інфографіка: РБК-Україна)

Що прогнозують по Києву та області

По території міста Києва та Київської області погода впродовж 24 червня також очікується з мінливою хмарністю. Без опадів.

Вітер прогнозують північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Грози, град і шквали: які області 24 червня накриє негода й чи впаде температураПрогноз погоди на 24 червня по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура повітря найближчої ночі:

  • у Києві +16...+18°С;
  • по області +13...+18°С.

Температура повітря в середу вдень:

  • у Києві +26...+28°С;
  • по області +24...+29°С.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи працюють народні прикмети про погоду та як почав її "прогнозувати" бабак Тимко.

Тим часом в УкрГМЦ пояснили, яким може бути червень в Україні в цілому.

Читайте також, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.

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