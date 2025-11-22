Україну накриють дощі зі снігом, на дорогах ожелениця: якою сьогодні буде погода

В Україні сьогодні, 22 листопада, очікуються дощ з переходом у сніг, а на дорогах формуватиметься ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Сьогодні у західних областях очікується дощ з переходом у сніг, налипання мокрого снігу, ожеледь, а на дорогах формуватиметься ожеледиця.

У Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях значні опади, у Карпатах - сильний мокрий сніг.

Значення температури протягом доби коливатимуться від 3° морозу до 2° тепла.

На решті території, крім південно-східної частини, вночі невеликі, вдень помірні дощі.

Температура вночі буде в межах +6..+11°, вдень повітря прогріватиметься до 13-18°, в Криму до +21°, у північних та Вінницькій областях стовпчики термометрів сягатимуть 5-10°.

Окрім того, вранці у більшості північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями туман.



Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно, вдень помірний дощ.

Вранці у Київській області місцями туман. Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 5-10°, у Києві 6-8°.