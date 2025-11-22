ua en ru
Украину накроют дожди со снегом, на дорогах гололед: какой сегодня будет погода

Суббота 22 ноября 2025 07:00
UA EN RU
Украину накроют дожди со снегом, на дорогах гололед: какой сегодня будет погода Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 22 ноября (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине сегодня, 22 ноября, ожидаются дождь с переходом в снег, а на дорогах будет формироваться гололед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Сегодня в западных областях ожидается дождь с переходом в снег, налипание мокрого снега, гололед, а на дорогах будет формироваться гололед.

Во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях значительные осадки, в Карпатах - сильный мокрый снег.

Значения температуры в течение суток будут колебаться от 3° мороза до 2° тепла.

На остальной территории, кроме юго-восточной части, ночью небольшие, днем умеренные дожди.

Температура ночью будет в пределах +6..+11°, днем воздух будет прогреваться до 13-18°, в Крыму до +21°, в северных и Винницкой областях столбики термометров будут достигать 5-10°.

Кроме того, утром в большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях местами туман.
Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно, днем умеренный дождь.

Утром в Киевской области местами туман. Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура по области днем 5-10°, в Киеве 6-8°.

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что в ближайшие дни Украину накроет резкая смена погоды. В некоторых регионах уже выпал первый мокрый снег.

Также в Укргидрометцентре подытожили погодные условия первой декады ноября 2025 года и объяснили, как они сказались на состоянии и развитии озимых культур в разных областях.

В то же время синоптик Наталья Птуха рассказала, возможны ли значительные снегопады в Украине во время ближайшего похолодания.

