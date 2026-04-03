Україну накриють дощі та грози: де будуть опади сьогодні та коли чекати морозів

07:00 03.04.2026 Пт
2 хв
Сьогодні погода буде дощовою та хмарною, а далі синоптик прогнозує "мінуси"
aimg Ірина Глухова
Україну накриють дощі та грози: де будуть опади сьогодні та коли чекати морозів Фото: синоптики дали прогноз погоди на 3 квітня (Getty Images)

Сьогодні, 3 квітня, в Україні збережеться тепла, але волога погода з дощами та місцями грозами. Проте вже найближчими днями очікується відчутне похолодання з невеликими морозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram та дані Укргідрометцентру.

Читайте також: Швидке потепління та грози? Синоптики пояснили, яким може бути квітень в Україні

Погода в Україні

За словами Діденко, вдень температура повітря становитиме +12+19 градусів, однак у західних областях буде свіжіше - місцями +8+11 градусів. Дощі очікуються майже по всій території країни, подекуди короткочасні.

В Укргідрометцентр уточнили, що погоду формуватиме поле зниженого атмосферного тиску та тепла волога повітряна маса.

По країні прогнозують хмарність з проясненнями, невеликі дощі, а вдень у центральних областях місцями можливі грози.

Вночі та вранці у більшості центральних і південних регіонів очікується туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у західних областях вдень - північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 5-10 градусів тепла, вдень - 13-18 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні прогнозують хмарну погоду з проясненнями та періодичні дощі. Температура повітря вдень підніметься до +14+16 градусів.

Що далі

За прогнозом Діденко, 7-8 квітня в Україні очікується різке похолодання.

До країни зайде холодна повітряна маса, через що температура вдень знизиться до +4+9 градусів, а вночі можливі невеликі "мінуси".

Нагадаємо, раніше метеорологи розповідали, якою може бути погода після теплого березня.

Також РБК-Україна підготувало розширений прогноз до кінця тижня з погодними картами.

Крім того, в Укргідрометцентрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику квітня та поділилися прогнозом погоди на другий місяць весни.

Столтенберг зізнався про "здачу" країн Балтії: був готовий на "буферну зону" з Кремлем, - ЗМІ
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої