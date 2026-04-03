ua en ru
Пт, 03 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Украину накроют дожди и грозы: где будут осадки сегодня и когда ждать морозов

07:00 03.04.2026 Пт
2 мин
Сегодня погода будет дождливой и облачной, а дальше синоптик прогнозирует "минусы"
aimg Ирина Глухова
Сегодня, 3 апреля, в Украине сохранится теплая, но влажная погода с дождями и местами грозами. Однако уже в ближайшие дни ожидается ощутимое похолодание с небольшими морозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram и данные Укргидрометцентра.

Погода в Украине

По словам Диденко, днем температура воздуха составит +12+19 градусов, однако в западных областях будет свежее - местами +8+11 градусов. Дожди ожидаются почти по всей территории страны, местами кратковременные.

В Укргидрометцентре уточнили, что погоду будет формировать поле пониженного атмосферного давления и теплая влажная воздушная масса.

По стране прогнозируют облачность с прояснениями, небольшие дожди, а днем в центральных областях местами возможны грозы.

Ночью и утром в большинстве центральных и южных регионов ожидается туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в западных областях днем - северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью составит 5-10 градусов тепла, днем - 13-18 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня прогнозируют облачную погоду с прояснениями и периодические дожди. Температура воздуха днем поднимется до +14+16 градусов.

Что дальше

По прогнозу Диденко, 7-8 апреля в Украине ожидается резкое похолодание.

В страну зайдет холодная воздушная масса, из-за чего температура днем снизится до +4+9 градусов, а ночью возможны небольшие "минусы".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине Экология Погода в Киеве
Новости
