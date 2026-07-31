Україну накриває спека: де на вихідних буде найгарячіше і куди "прорвуться" грозові дощі

Найближчими днями в Україну прийде сильна спека, яка триматиме деякі області "під ковпаком". Синоптики прогнозують чималі градуси як удень, так і вночі, тоді як рятівних дощів доведеться ще дочекатись.
Докладніше про прогноз на вихідні та синоптичну ситуацію в Україні на початку наступного робочого тижня, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Згідно з прогнозом експертів Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж 1 серпня очікується:
Вітер буде змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура повітря:
Впродовж неділі, 2 серпня, в Україні переважатиме суха та жарка погода.
Окремі грозові дощі вдень ймовірні лише на північному заході країни.
Стовпчики термометрів можуть підніматись:
У понеділок, 3 серпня, в Україні буде так само переважати суха й спекотна погода.
Хоча окремі грозові дощі ймовірні вдень у північній частині країни.
Температура повітря вночі залишиться приблизно така сама - близько +15...+22°С.
Вдень стовпчики термометрів у більшості регіонів знову підніматимуться до +27...+34°С.
Тим часом сильна спека, крім західних областей, накриє також і на південні. Там місцями може бути до +35...+37°С.
"Щодо вітрової ситуації (впродовж 1-3 серпня, - Ред.). Вона - спокійна. Вітер - змінних напрямків, класичний в антициклоні, 3-8 м/с... Посилюватиме - своєю відсутністю - більш спекотні значення температури", - розповіла начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
По території Києва та Київської області погода впродовж 1 серпня очікується:
Вітер - змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
Температура повітря в суботу вдень:
Надалі, виходячи з графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці можуть підніматись ще вище і вночі, і вдень.
2 серпня середня температура по місту вночі очікується близько +20°С, а вдень +32°С.
3 серпня середня температура по місту вночі може становити близько +22°С, а вдень - вже +34°С.
Нагадаємо, раніше начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ УкрГМЦ Наталія Птуха розповіла у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна, звідки до нас надходить розпечена повітряна маса та як надовго може затриматись спека.
Крім того, в УкрГМЦ пояснили, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.
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