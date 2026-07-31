Украину накрывает жара: где на выходных будет горячее всего и куда "прорвутся" грозовые дожди

Главное: Погода в субботу : 1 августа ожидается небольшая облачность (без осадков), температура ночью +15...+20°С, днем в большинстве регионов +27...+32°С (на западе местами сильная жара +35...+37°С).

: 1 августа ожидается небольшая облачность (без осадков), температура ночью +15...+20°С, днем в большинстве регионов +27...+32°С (на западе местами сильная жара +35...+37°С). Погода в воскресенье : 2 августа будет преобладать сухая и жаркая погода (отдельные грозовые дожди возможны днем на северо-западе), ночью +15...+22°С, днем по стране +27...+34°С, на западе - до +35...+37°С.

: 2 августа будет преобладать сухая и жаркая погода (отдельные грозовые дожди возможны днем на северо-западе), ночью +15...+22°С, днем по стране +27...+34°С, на западе - до +35...+37°С. Погода в понедельник : 3 августа будет сохраняться жара (днем отдельные грозовые дожди вероятны на севере), ночью +15...+22°С, днем +27...+34°С, сильная жара - до +35...+37°С - накроет западные и южные области.

: 3 августа будет сохраняться жара (днем отдельные грозовые дожди вероятны на севере), ночью +15...+22°С, днем +27...+34°С, сильная жара - до +35...+37°С - накроет западные и южные области. Что с ветром : на протяжении 1-3 августа ветер будет спокойным (переменных направлений, 3-8 м/с), что будет даже усиливать ощущение жары.

: на протяжении 1-3 августа ветер будет спокойным (переменных направлений, 3-8 м/с), что будет даже усиливать ощущение жары. Столичный регион: в Киеве и области 1 августа осадков не прогнозируют, ночью до +20°С, днем до +32°С (в дальнейшем жара будет расти и днем, и ночью).

Прогноз погоды на субботу

Согласно прогнозу экспертов Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине в течение 1 августа ожидается:

с небольшой облачностью;

без осадков.

Ветер будет переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха:

в ближайшую ночь - около +15...+20°С;

днем по Украине - около +27...+32°С;

днем в западных областях - местами сильная жара +35...+37°С.

Прогноз погоды по Украине на 1 августа (инфографика: РБК-Украина)

Что будет с погодой в воскресенье

В воскресенье, 2 августа, в Украине будет преобладать сухая и жаркая погода.

Отдельные грозовые дожди днем возможны лишь на северо-западе страны.

Столбики термометров могут подниматься:

ночью - до +15...+22°С;

днем по Украине - до +27...+34°С;

в западных областях - будет оставаться местами сильная жара +35...+37°С.

Прогноз погоды по Украине на 2 августа (инфографика: РБК-Украина)

К чему готовиться в понедельник

В понедельник, 3 августа, в Украине будет преобладать сухая и жаркая погода.

Хотя отдельные грозовые дожди вероятны днем в северной части страны.

Температура воздуха ночью останется примерно такая же - около +15…+22°С.

Днем столбики термометров в большинстве регионов будут снова подниматься до +27...+34°С.

Тем временем сильная жара, кроме западных областей, накроет также и на южные. Там местами может быть до +35...+37°С.

"О ветровой ситуации (в течение 1-3 августа, - Ред.). Она - спокойная. Ветер - переменных направлений, классический в антициклоне, 3-8 м/с... Будет усиливать - своим отсутствием - более жаркие значения температуры", - рассказала руководительница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Какую погоду ждать по Киеву и области

По территории Киева и Киевской области погода в течение 1 августа ожидается:

с небольшой облачностью;

без осадков.

Ветер - переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

в Киеве +18...+20°С;

по области +15...+20°С.

Температура воздуха в субботу днем:

в Киеве +30...+32°С;

по области +27...+32°С.

В дальнейшем, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, столбики термометров в столице могут подниматься еще выше и ночью, и днем.

График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

2 августа средняя температура по городу ночью ожидается около +20°С, а днем +32°С.

3 августа средняя температура по городу ночью может составлять около +22°С, а днем - уже +34°С.