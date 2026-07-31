Украину накрывает жара: где на выходных будет горячее всего и куда "прорвутся" грозовые дожди

В ближайшие дни в Украину придет сильная жара, которая будет держать некоторые области "под колпаком". Синоптики прогнозируют немалые градусы как днем, так и ночью, тогда как спасительных дождей придется еще дождаться.
Более подробно о прогнозе на выходные и синоптической ситуации в Украине в начале следующей рабочей недели, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Согласно прогнозу экспертов Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине в течение 1 августа ожидается:
Ветер будет переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.
Температура воздуха:
В воскресенье, 2 августа, в Украине будет преобладать сухая и жаркая погода.
Отдельные грозовые дожди днем возможны лишь на северо-западе страны.
Столбики термометров могут подниматься:
В понедельник, 3 августа, в Украине будет преобладать сухая и жаркая погода.
Хотя отдельные грозовые дожди вероятны днем в северной части страны.
Температура воздуха ночью останется примерно такая же - около +15…+22°С.
Днем столбики термометров в большинстве регионов будут снова подниматься до +27...+34°С.
Тем временем сильная жара, кроме западных областей, накроет также и на южные. Там местами может быть до +35...+37°С.
"О ветровой ситуации (в течение 1-3 августа, - Ред.). Она - спокойная. Ветер - переменных направлений, классический в антициклоне, 3-8 м/с... Будет усиливать - своим отсутствием - более жаркие значения температуры", - рассказала руководительница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
По территории Киева и Киевской области погода в течение 1 августа ожидается:
Ветер - переменных направлений, со скоростью 3-8 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
Температура воздуха в субботу днем:
В дальнейшем, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, столбики термометров в столице могут подниматься еще выше и ночью, и днем.
2 августа средняя температура по городу ночью ожидается около +20°С, а днем +32°С.
3 августа средняя температура по городу ночью может составлять около +22°С, а днем - уже +34°С.
Напомним, ранее начальница отдела взаимодействия со СМИ УкрГМЦ Наталья Птуха рассказала в блиц-интервью для РБК-Украина, откуда к нам поступает раскаленная воздушная масса и как надолго может задержаться жара.
Кроме того, в УкрГМЦ объяснили, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.
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