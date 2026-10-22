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Україну накриває атмосферний фронт: яку погоду прогнозують синоптики на 23 жовтня

16:26 22.10.2026 Чт
3 хв
aimg Ірина Костенко
Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні 23 жовтня буде залежати чималою мірою від атмосферного фронту із Західної Європи. Дощів місцями стане відчутно більше.

Докладніше про ситуацію з опадами, вітром і температурою повітря впродовж завтрашнього дня, а також про прогноз для столичного регіону, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Особливості погоди в Україні 23 жовтня

У прес-службі Українського гідрометеорологічного центру повідомили, що впродовж доби 23 жовтня на погодні процеси в Україні буде впливати атмосферний фронт, який надійшов із Західної Європи.

Однак в цілому "утримуватиметься поле високого тиску".

"Хоча його значення зазнаватимуть деяких коливань в зоні фронту", - уточнили синоптики.

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Куди цей атмосферний фронт принесе дощі

В цілому погода впродовж п'ятниці, 23 жовтня, передбачається хмарна, з проясненнями.

Вже вночі атмосферний фронт принесе дощі на Правобережжя України.

Тим часом вдень опади передбачаються у більшості областей.

Винятками стануть при цьому захід та схід.

Чого чекати від вітру й температури повітря

Вітер, за даними УкрГМЦ, віятиме з південного сходу. Лише на заході (за фронтом) він перейде на західний.

Його швидкість прогнозують на рівні 5-10 метрів за секунду.

"Переважатиме тепла як для цієї пори погода", - констатували синоптики.

Так, у нічні години температура повітря може становити:

  • по Україні (в середньому) +8...+13°С;
  • у західних і східних областях +4...+9°С.

Температура повітря вдень:

  • по Україні (в середньому) +12...+17°С;
  • на півдні країни - до +20°С.
Особливості погоди в Україні 23 жовтня (інфографіка: РБК-Україна)

До чого готуватись у Києві та області

По території міста Києва та Київської області в цілому погоду 23 жовтня прогнозують також хмарну, з проясненнями.

Будуть дощі.

Вітер - південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

  • у Києві - близько +11...+13°С.
  • по області +8...+13°С.

Температура повітря у п'ятницю вдень:

  • у Києві +14...+16°С;
  • по області +12...+17°С.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як забруднення повітря змінює мікроклімат українських міст.

Крім того, ми пояснювали, коли ймовірний перший сніг в Європі (де його може випасти до 35 см) та якою може бути цьогорічна зима в цілому.

Читайте також, як погода впливає на якість повітря (що й коли "затримує" забруднення та навпаки).

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