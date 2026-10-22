Украину накрывает атмосферный фронт: какую погоду прогнозируют синоптики на 23 октября

Погода в Украине 23 октября будет зависеть в немалой степени от атмосферного фронта из Западной Европы. Дождей местами станет ощутимо больше.
Подробнее о ситуации с осадками, ветром и температурой воздуха в течение завтрашнего дня, а также о прогнозе для столичного региона, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
В пресс-службе Украинского гидрометеорологического центра сообщили, что в течение суток 23 октября на погодные процессы в Украине будет влиять атмосферный фронт, поступивший из Западной Европы.
Однако в целом будет "удерживаться поле высокого давления".
"Хотя его значение будут испытывать некоторые колебания в зоне фронта", - уточнили синоптики.
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В целом погода в течение пятницы, 23 октября, ожидается облачная, с прояснениями.
Уже ночью атмосферный фронт принесет дожди на Правобережье Украины.
Между тем днем осадки предполагаются в большинстве областей.
Исключением станут при этом запад и восток.
Ветер, по данным УкрГМЦ, будет дуть с юго-востока. Только на западе (за фронтом) он перейдет на западный.
Его скорость прогнозируется на уровне 5-10 метров в секунду.
"Будет преобладать теплая как для этого времени погода", - констатировали синоптики.
Так, в ночные часы температура воздуха может составлять:
Температура воздуха днем:
По территории города Киева и Киевской области в целом погоду 23 октября прогнозируют также облачную, с прояснениями.
Будут дожди.
Ветер - юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
Температура воздуха в пятницу днем:
Напомним, ранее мы рассказывали, как загрязнение воздуха меняет микроклимат украинских городов.
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