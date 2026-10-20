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Україну накриває антициклон: синоптики пояснили, як зміниться погода 21 жовтня

17:12 20.10.2026 Вт
3 хв
aimg Ірина Костенко
Україну накриває антициклон: синоптики пояснили, як зміниться погода 21 жовтня Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Погода в Україні 21 жовтня очікується по-осінньому комфортна. Дощів стане відчутно менше, хоча вночі та вранці місцями ймовірні тумани.

Докладніше про прогноз на завтра, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Особливості погоди в Україні 21 жовтня

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж доби 21 жовтня очікується хмарна, з проясненнями.

При цьому "синоптична ситуація складатиметься оптимістично для формування гарної погоди".

Синоптики пояснили, що атмосферний тиск буде інтенсивно зростати, тому що до нас "поширюватиметься поле високого тиску від потужного антициклону з північного сходу".

З огляду на таку ситуацію, в Україні переважатиме погода без опадів.

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Де ймовірні невеликі дощі й тумани

Невеликий дощ - місцями - ймовірний у більшості областей України. За виключенням:

  • заходу;
  • південного заходу.

Вночі та вранці може бути туман:

  • на Закарпатті;
  • на Прикарпатті;
  • у південній частині України;
  • у більшості центральних областей.

Читайте також: Як погода впливає на якість повітря в Україні: що й коли "затримує" забруднення та навпаки

Що буде з вітром і температурою повітря

Вітер впродовж 21 жовтня очікується південно-східний або східний.

Його швидкість становитиме:

  • в середньому по Україні - 5-10 м/с;
  • у західних областях - до 7-12 м/с.

"Як і раніше, з південного сходу надходитиме тепла повітряна маса, забезпечуючи й відповідну температуру", - повідомили експерти УкрГМЦ.

Так, температура повітря вночі очікується така:

  • по Україні (в середньому) +6...+11°С;
  • у Карпатах - від 0°С до +5°С.

Температура повітря в денні години:

  • по Україні (в середньому) +12...+17°С;
  • на Закарпатті та півдні країни - до +20°С.
Особливості погоди в Україні 21 жовтня (інфографіка: РБК-Україна)
Особливості погоди в Україні 21 жовтня (інфографіка: РБК-Україна)

Чого чекати у Києві та Київській області

По території міста Києва та Київської області в цілому погоду на 21 жовтня прогнозують також хмарну, з проясненнями:

  • у столиці - без опадів;
  • по області - місцями невеликий дощ.

Вітер - південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

  • у Києві +9...+11°С;
  • по області +6...+11°С.

Температура повітря у середу вдень:

  • у Києві +13...+15°С;
  • по області +12...+17°С.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як забруднення повітря змінює мікроклімат українських міст.

Крім того, ми пояснювали, яким річкам може бракувати води до кінця жовтня - де вже оголосили третій рівень небезпеки.

Читайте також, коли ймовірний перший сніг в Європі (де його може випасти до 35 см) та якою може бути цьогорічна зима в цілому.

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