Україну накриває антициклон: синоптики пояснили, як зміниться погода 21 жовтня

Погода в Україні 21 жовтня очікується по-осінньому комфортна. Дощів стане відчутно менше, хоча вночі та вранці місцями ймовірні тумани.

Докладніше про прогноз на завтра, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Особливості погоди в Україні 21 жовтня

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж доби 21 жовтня очікується хмарна, з проясненнями.

При цьому "синоптична ситуація складатиметься оптимістично для формування гарної погоди".

Синоптики пояснили, що атмосферний тиск буде інтенсивно зростати, тому що до нас "поширюватиметься поле високого тиску від потужного антициклону з північного сходу".

З огляду на таку ситуацію, в Україні переважатиме погода без опадів.

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Де ймовірні невеликі дощі й тумани

Невеликий дощ - місцями - ймовірний у більшості областей України. За виключенням:

заходу;

південного заходу.

Вночі та вранці може бути туман:

на Закарпатті;

на Прикарпатті;

у південній частині України;

у більшості центральних областей.

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Що буде з вітром і температурою повітря

Вітер впродовж 21 жовтня очікується південно-східний або східний.

Його швидкість становитиме:

в середньому по Україні - 5-10 м/с;

у західних областях - до 7-12 м/с.

"Як і раніше, з південного сходу надходитиме тепла повітряна маса, забезпечуючи й відповідну температуру", - повідомили експерти УкрГМЦ.

Так, температура повітря вночі очікується така:

по Україні (в середньому) +6...+11°С;

у Карпатах - від 0°С до +5°С.

Температура повітря в денні години:

по Україні (в середньому) +12...+17°С;

на Закарпатті та півдні країни - до +20°С.

Особливості погоди в Україні 21 жовтня (інфографіка: РБК-Україна)

Чого чекати у Києві та Київській області

По території міста Києва та Київської області в цілому погоду на 21 жовтня прогнозують також хмарну, з проясненнями:

у столиці - без опадів;

по області - місцями невеликий дощ.

Вітер - південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

у Києві +9...+11°С;

по області +6...+11°С.

Температура повітря у середу вдень: