Україну накриває антициклон: синоптики пояснили, як зміниться погода 21 жовтня
Погода в Україні 21 жовтня очікується по-осінньому комфортна. Дощів стане відчутно менше, хоча вночі та вранці місцями ймовірні тумани.
Докладніше про прогноз на завтра, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Особливості погоди в Україні 21 жовтня
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж доби 21 жовтня очікується хмарна, з проясненнями.
При цьому "синоптична ситуація складатиметься оптимістично для формування гарної погоди".
Синоптики пояснили, що атмосферний тиск буде інтенсивно зростати, тому що до нас "поширюватиметься поле високого тиску від потужного антициклону з північного сходу".
З огляду на таку ситуацію, в Україні переважатиме погода без опадів.
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Де ймовірні невеликі дощі й тумани
Невеликий дощ - місцями - ймовірний у більшості областей України. За виключенням:
- заходу;
- південного заходу.
Вночі та вранці може бути туман:
- на Закарпатті;
- на Прикарпатті;
- у південній частині України;
- у більшості центральних областей.
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Що буде з вітром і температурою повітря
Вітер впродовж 21 жовтня очікується південно-східний або східний.
Його швидкість становитиме:
- в середньому по Україні - 5-10 м/с;
- у західних областях - до 7-12 м/с.
"Як і раніше, з південного сходу надходитиме тепла повітряна маса, забезпечуючи й відповідну температуру", - повідомили експерти УкрГМЦ.
Так, температура повітря вночі очікується така:
- по Україні (в середньому) +6...+11°С;
- у Карпатах - від 0°С до +5°С.
Температура повітря в денні години:
- по Україні (в середньому) +12...+17°С;
- на Закарпатті та півдні країни - до +20°С.
Чого чекати у Києві та Київській області
По території міста Києва та Київської області в цілому погоду на 21 жовтня прогнозують також хмарну, з проясненнями:
- у столиці - без опадів;
- по області - місцями невеликий дощ.
Вітер - південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
- у Києві +9...+11°С;
- по області +6...+11°С.
Температура повітря у середу вдень:
- у Києві +13...+15°С;
- по області +12...+17°С.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як забруднення повітря змінює мікроклімат українських міст.
Крім того, ми пояснювали, яким річкам може бракувати води до кінця жовтня - де вже оголосили третій рівень небезпеки.
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