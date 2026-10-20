Украину накрывает антициклон: синоптики объяснили, как изменится погода 21 октября

Погода в Украине 21 октября ожидается по-осеннему комфортная. Дождей станет ощутимо меньше, хотя ночью и утром местами вероятны туманы.

Подробнее о прогнозе на завтра, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Особенности погоды в Украине 21 октября

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине в течение суток 21 октября ожидается облачная, с прояснениями.

При этом "синоптическая ситуация будет складываться оптимистично для формирования хорошей погоды".

Синоптики объяснили, что атмосферное давление будет интенсивно расти, потому что к нам "будет распространяться поле высокого давления от мощного антициклона с северо-востока".

Учитывая такую ситуацию, в Украине будет преобладать погода без осадков.

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Где возможны небольшие дожди и туманы

Небольшой дождь - местами - вероятен в большинстве областей Украины. За исключением:

запада;

юго-запада.

Ночью и утром может быть туман:

на Закарпатье;

на Прикарпатье;

в южной части Украины;

в большинстве центральных областей.

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Что будет с ветром и температурой воздуха

Ветер в течение 21 октября ожидается юго-восточный или восточный.

Его скорость будет составлять:

в среднем по Украине - 5-10 м/с;

в западных областях - до 7-12 м/с.

"Как и раньше, с юго-востока будет поступать теплая воздушная масса, обеспечивая и соответствующую температуру", - сообщили эксперты УкрГМЦ.

Так, температура воздуха ночью ожидается:

по Украине (в среднем) +6...+11°С;

в Карпатах - от 0°С до +5°С.

Температура воздуха в дневные часы:

по Украине (в среднем) +12...+17°С;

на Закарпатье и юге страны - до +20°С.

Особенности погоды в Украине 21 октября (инфографика: РБК-Украина)

Чего ждать в Киеве и Киевской области

По территории города Киева и Киевской области в целом погоду на 21 октября прогнозируют также облачную, с прояснениями:

в столице - без осадков;

по области - местами небольшой дождь.

Ветер - юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

в Киеве +9...+11°С;

по области +6...+11°С.

Температура воздуха в среду днем: