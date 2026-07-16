Україну накриває антициклон: де буде спекотно завтра й чи зміниться щось на вихідних

Головне: Особливості погоди : 17 липня антициклон Laurent забезпечить сонячну та теплу погоду в більшості областей України.

: 17 липня антициклон Laurent забезпечить сонячну та теплу погоду в більшості областей України. Локальні опади : попри загальну сухість, на південному сході країни атмосферний фронт зумовить місцями грозові дощі.

: попри загальну сухість, на південному сході країни атмосферний фронт зумовить місцями грозові дощі. Температурні контрасти : вдень по Україні очікується +25...+29°С, на Закарпатті та півдні - до +32°С, тоді як на північному сході буде свіжіше - близько +22...+24°С.

: вдень по Україні очікується +25...+29°С, на Закарпатті та півдні - до +32°С, тоді як на північному сході буде свіжіше - близько +22...+24°С. Погода у столиці : у Києві 17 липня буде сухо, сонячно й комфортно, денна температура - близько +25°С.

: у Києві 17 липня буде сухо, сонячно й комфортно, денна температура - близько +25°С. Прогноз на вихідні: суботній день обіцяє бути теплим і сонячним, а в неділю (19 липня) грозові дощі, зливи та шквали ймовірні у західних областях.

Яку погоду принесе українцям п'ятниця

Експерт розповіла, що п'ятниця, 17 липня, буде в Україні переважно:

сонячною;

дуже теплою.

Діденко пояснила, що антициклон на ім'я Laurent зумовить суху погоду в більшості областей.

Хоча зовсім без опадів впродовж наступної доби не обійдеться.

Метеоролог уточнила, що на південному сході України холодний атмосферний фронт зумовить локальні грозові дощі.

Антициклон Laurent та атмосферні фронти 17 липня (карта: facebook.com/tala.didenko)

Де 17 липня буде найтепліше та навпаки

Згідно з інформацією синоптика, вдень 17 липня максимальна температура повітря становитиме в середньому +25...+29°С.

Ще тепліше - близько +27...+32°С - може бути завтра:

на Закарпатті;

у південній частині України.

Тим часом дещо свіжіше в денні години буде на північному сході країни - близько +22...+24°С.

Особливості погоди в Україні 17 липня (інфографіка: РБК-Україна)

До якої погоди готуватись мешканцям Києва

У Києві, за даними Діденко, впродовж 17 липня очікується суха сонячна погода.

"Із чудовою комфортною температурою повітря близько +25 градусів", - уточнила вона.

Тим часом найближчої ночі, виходячи з графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці можуть показувати близько +21°С.

Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Що може бути з погодою впродовж вихідних

Зараз, за словами Діденко, "можна спокійно займатися городніми, садовими та громадськими обов'язками".

Вона розповіла також, що впродовж вихідних днів (18-19 липня) погода в Україні очікується:

суха;

сонячна;

помірно спекотна.

"Хіба що в неділю, 19-го липня, у західних областях пройдуть грозові дощі. Можливі зливи та шквали", - підсумувала синоптик.