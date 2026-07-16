Україну накриває антициклон: де буде спекотно завтра й чи зміниться щось на вихідних

Погода в Україні 17 липня очікується здебільшого сонячна й суха. Хоча в деяких областях "гулятиме" холодний атмосферний фронт.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
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Експерт розповіла, що п'ятниця, 17 липня, буде в Україні переважно:
Діденко пояснила, що антициклон на ім'я Laurent зумовить суху погоду в більшості областей.
Хоча зовсім без опадів впродовж наступної доби не обійдеться.
Метеоролог уточнила, що на південному сході України холодний атмосферний фронт зумовить локальні грозові дощі.
Згідно з інформацією синоптика, вдень 17 липня максимальна температура повітря становитиме в середньому +25...+29°С.
Ще тепліше - близько +27...+32°С - може бути завтра:
Тим часом дещо свіжіше в денні години буде на північному сході країни - близько +22...+24°С.
У Києві, за даними Діденко, впродовж 17 липня очікується суха сонячна погода.
"Із чудовою комфортною температурою повітря близько +25 градусів", - уточнила вона.
Тим часом найближчої ночі, виходячи з графіка прогнозу погоди від УкрГМЦ, стовпчики термометрів у столиці можуть показувати близько +21°С.
Зараз, за словами Діденко, "можна спокійно займатися городніми, садовими та громадськими обов'язками".
Вона розповіла також, що впродовж вихідних днів (18-19 липня) погода в Україні очікується:
"Хіба що в неділю, 19-го липня, у західних областях пройдуть грозові дощі. Можливі зливи та шквали", - підсумувала синоптик.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, де в Україні майбутній врожай постраждав від негоди на початку липня - від спеки до потужних злив - найбільше.
Крім того, ми пояснювали, яким може бути липень в Україні в цілому.
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