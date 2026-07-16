Украину накрывает антициклон: где будет жарко завтра и изменится ли что-то на выходных

Главное: Особенности погоды : 17 июля антициклон Laurent обеспечит солнечную и теплую погоду в большинстве областей Украины.

: 17 июля антициклон Laurent обеспечит солнечную и теплую погоду в большинстве областей Украины. Локальные осадки : несмотря на общую сухость, на юго-востоке страны атмосферный фронт обусловит местами грозовые дожди.

: несмотря на общую сухость, на юго-востоке страны атмосферный фронт обусловит местами грозовые дожди. Температурные контрасты : днем по Украине ожидается +25...+29°С, на Закарпатье и юге - до +32°С, тогда как на северо-востоке будет свежее - около +22...+24°С.

: днем по Украине ожидается +25...+29°С, на Закарпатье и юге - до +32°С, тогда как на северо-востоке будет свежее - около +22...+24°С. Погода в столице : в Киеве 17 июля будет сухо, солнечно и комфортно, дневная температура - около +25°С.

: в Киеве 17 июля будет сухо, солнечно и комфортно, дневная температура - около +25°С. Прогноз на выходные: субботний день обещает быть теплым и солнечным, а в воскресенье (19 июля) грозовые дожди, ливни и шквалы вероятны в западных областях.

Какую погоду принесет украинцам пятница

Эксперт рассказала, что пятница, 17 июля, будет в Украине преимущественно:

солнечной;

очень теплой.

Диденко объяснила, что антициклон по имени Laurent обусловит сухую погоду в большинстве областей.

Хотя совсем без осадков в течение следующих суток не обойдется.

Метеоролог уточнила, что на юго-востоке Украины холодный атмосферный фронт обусловит локальные грозовые дожди.

Антициклон Laurent и атмосферные фронты 17 июля (карта: facebook.com/tala.didenko)

Где 17 июля будет теплее всего и наоборот

Согласно информации синоптика, днем 17 июля максимальная температура воздуха будет составлять в среднем +25...+29°С.

Еще теплее - около +27...+32°С - может быть завтра:

на Закарпатье;

в южной части Украины.

Тем временем несколько свежее в дневные часы будет на северо-востоке страны - около +22...+24°С.

Особенности погоды в Украине 17 июля (инфографика: РБК-Украина)

К какой погоде готовиться жителям Киева

В Киеве, по данным Диденко, в течение 17 июля ожидается сухая солнечная погода.

"С отличной комфортной температурой воздуха около +25 градусов", - уточнила она.

Между тем в ближайшую ночь, исходя из графика прогноза погоды от УкрГМЦ, столбики термометров в столице могут показывать около +21°С.

График прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Что может быть с погодой в течение выходных

Сейчас, по словам Диденко, "можно спокойно заниматься огородными, садовыми и общественными обязанностями".

Она рассказала также, что в течение выходных дней (18-19 июля) погода в Украине ожидается:

сухая;

солнечная;

умеренно жаркая.

"Разве что в воскресенье, 19 июля, в западных областях пройдут грозовые дожди. Возможны ливни и шквалы", - подытожила синоптик.