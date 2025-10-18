ua en ru
Україну накрив циклон з дощами та похолоданням: що буде з погодою сьогодні

Субота 18 жовтня 2025 07:00
UA EN RU
Україну накрив циклон з дощами та похолоданням: що буде з погодою сьогодні Фото: синоптики дали прогноз на 18 жовтня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, у суботу, 18 жовтня, циклон із північного заходу принесе дощі та похолодання в більшість регіонів України. Очікується суттєве зниження температури повітря та посилення вітру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram.

Погода в Україні

За словами Діденко, сьогодні опадів не буде лише у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Дніпропетровській областях.

Саме сьогодні у західних областях розпочнеться помітне зниження температури. Вдень очікується лише +8…+12 градусів.

На решті території ще збережеться відносно тепла погода - +12…+15 градусів, але, як зазначають синоптики, це потепління триватиме лише один день.

Найближчої ночі температура становитиме +4…+10 градусів, тож заморозків не прогнозується хмари "прикриють" більшість територій.

Лише у Карпатах можливі нижчі показники. У західній частині країни очікується посилення вітру до сильного.

Погода у столиці

У Києві 18 жовтня буде хмарно та волого, проте ще відносно тепло. Дощ ймовірний у другій половині дня. Вітер південно-західний, помірний, часом рвучкий.

Нагадаємо, раніше синоптик попередила українців про мокрий сніг на вихідних.

Також повідомлялось, що метеорологічна осінь прийшла у більшість регіонів України ще у третій декаді вересня. Тоді середньодобова температура знизилась до близько 15 градусів за Цельсієм і вже не піднімалась вище.

При цьому найближчими днями в Україні, за словами синоптика, очікуються "значні зміни в погоді".

А у Карпатах на горі Піп Іван вдарили морози до -8 градусів, а вершини гір вкрилися снігом.

