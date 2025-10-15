У Карпатах справжня зима: на горі Піп Іван вдарили морози до -8, вершини гір вкриті снігом

На вершині гори Піп Іван Чорногірський, що в Карпатах, сьогодні зранку зафіксували морози до -8°С та сніговий покрив.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Гірських рятувальників Прикарпаття та працівника обсерваторії Василя Фіцака .

За даними рятувальників, станом на 8:00 ранку 15 жовтня на горі було ясно, вітер західний - 4 м/с, температура повітря становила -8°С.

Працівник обсерваторії на горі Піп Іван, Василь Фіцак, зазначив, що ранок у горах "зимовий", а Чорногора "в сніговому вбранні". Він також опублікував відео, на якому видно засніжені вершини гірського масиву та ясне небо над Карпатами.

Погода в горах 15 жовтня

Водночас, за прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, 15 жовтня в області очікується мінлива хмарність без істотних опадів.

Вночі - сильні заморозки 0-5° морозу, вдень температура повітря становитиме 7-12° тепла, у високогір’ї - від 0 до +6°.

Також синоптики попереджають про туман у нічний та ранковий час із видимістю 600-900 метрів.