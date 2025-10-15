ua en ru
Ср, 15 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У Карпатах справжня зима: на горі Піп Іван вдарили морози до -8, вершини гір вкриті снігом

Середа 15 жовтня 2025 10:38
UA EN RU
У Карпатах справжня зима: на горі Піп Іван вдарили морози до -8, вершини гір вкриті снігом Фото: На горі Піп Іван 15 жовтня температура знизилася до -8°С (facebook.com/chornogora.rescue112)
Автор: Тетяна Веремєєва

На вершині гори Піп Іван Чорногірський, що в Карпатах, сьогодні зранку зафіксували морози до -8°С та сніговий покрив.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Гірських рятувальників Прикарпаття та працівника обсерваторії Василя Фіцака.

За даними рятувальників, станом на 8:00 ранку 15 жовтня на горі було ясно, вітер західний - 4 м/с, температура повітря становила -8°С.

Працівник обсерваторії на горі Піп Іван, Василь Фіцак, зазначив, що ранок у горах "зимовий", а Чорногора "в сніговому вбранні". Він також опублікував відео, на якому видно засніжені вершини гірського масиву та ясне небо над Карпатами.

Погода в горах 15 жовтня

Водночас, за прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, 15 жовтня в області очікується мінлива хмарність без істотних опадів.

Вночі - сильні заморозки 0-5° морозу, вдень температура повітря становитиме 7-12° тепла, у високогір’ї - від 0 до +6°.

Також синоптики попереджають про туман у нічний та ранковий час із видимістю 600-900 метрів.

Нагадаємо, гора Піп Іван (2028 м) - одна з найвищих вершин українських Карпат, на якій розташована відновлена обсерваторія "Білий слон". Восени тут часто фіксують перший сніг та різке зниження температури. Цьогоріч на горі зафіксували зимову погоду вже 29 вересня.

РБК-Україна раніше писало, що 15 жовтня в Україні очікується прохолодна осіння погода з температурою вдень до +11°, місцями на півдні та Закарпатті - до +15°. Вночі можливі заморозки до 0°. Дощі пройдуть переважно на півночі, у більшості областей - без опадів, подекуди тумани.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Карпати Івано-Франківська область Погода Гори
Новини
Рютте відповів, чи можуть країни НАТО самостійно збивати дрони та звернувся до РФ
Рютте відповів, чи можуть країни НАТО самостійно збивати дрони та звернувся до РФ
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить