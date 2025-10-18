Украину накрыл циклон с дождями и похолоданием: что будет с погодой сегодня

Сегодня, в субботу, 18 октября, циклон с северо-запада принесет дожди и похолодание в большинство регионов Украины. Ожидается существенное снижение температуры воздуха и усиление ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram .

Погода в Украине

По словам Диденко, сегодня осадков не будет только в Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях.

Именно сегодня в западных областях начнется заметное снижение температуры. Днем ожидается лишь +8...+12 градусов.

На остальной территории еще сохранится относительно теплая погода - +12...+15 градусов, но, как отмечают синоптики, это потепление продлится всего один день.

Ближайшей ночью температура составит +4...+10 градусов, поэтому заморозков не прогнозируется, облака "прикроют" большинство территорий.

Только в Карпатах возможны более низкие показатели. В западной части страны ожидается усиление ветра до сильного.

Погода в столице

В Киеве 18 октября будет облачно и влажно, однако еще относительно тепло. Дождь вероятен во второй половине дня. Ветер юго-западный, умеренный, временами порывистый.