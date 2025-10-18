Украину накрыл циклон с дождями и похолоданием: что будет с погодой сегодня
Сегодня, в субботу, 18 октября, циклон с северо-запада принесет дожди и похолодание в большинство регионов Украины. Ожидается существенное снижение температуры воздуха и усиление ветра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.
Погода в Украине
По словам Диденко, сегодня осадков не будет только в Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Днепропетровской областях.
Именно сегодня в западных областях начнется заметное снижение температуры. Днем ожидается лишь +8...+12 градусов.
На остальной территории еще сохранится относительно теплая погода - +12...+15 градусов, но, как отмечают синоптики, это потепление продлится всего один день.
Ближайшей ночью температура составит +4...+10 градусов, поэтому заморозков не прогнозируется, облака "прикроют" большинство территорий.
Только в Карпатах возможны более низкие показатели. В западной части страны ожидается усиление ветра до сильного.
Погода в столице
В Киеве 18 октября будет облачно и влажно, однако еще относительно тепло. Дождь вероятен во второй половине дня. Ветер юго-западный, умеренный, временами порывистый.
Напомним, ранее синоптик предупредила украинцев о мокром снеге на выходных.
Также сообщалось, что метеорологическая осень пришла в большинство регионов Украины еще в третьей декаде сентября. Тогда среднесуточная температура снизилась до около 15 градусов по Цельсию и уже не поднималась выше.
При этом в ближайшие дни в Украине, по словам синоптика, ожидаются "значительные изменения в погоде".
А в Карпатах на горе Поп Иван ударили морозы до -8 градусов, а вершины гор покрылись снегом.