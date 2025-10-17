"Бабине літо" після різкого похолодання? Коли й яких змін чекати від погоди в Україні

Метеорологічна осінь прийшла в Україну ще наприкінці вересня. При цьому найближчим часом у погоді очікуються значні зміни - і щодо кількості дощів, і щодо температури повітря.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха .

Яких змін чекати від погоди найближчими днями

Експерт нагадала, що метеорологічна осінь прийшла у більшість регіонів України ще у третій декаді вересня. Тоді середньодобова температура знизилась до близько 15 градусів за Цельсієм і вже не піднімалась вище.

При цьому найближчими днями в Україні, за словами Птухи, очікуються "значні зміни в погоді".

"Особливо вони будуть відчуватися з 18 по 20 жовтня. Характер погоди зазнає значних змін і щодо дощів, і щодо температури", - зауважила представниця УкрГМЦ.

Вона пояснила, що "тиск і температура - відчутно коливатимуться".

"І в суботу (18 жовтня, - Ред.) атмосферний фронт, який буде переміщуватись з північного заходу, спричинить дощі. Вночі - на північному заході, а вдень - у більшості областей (крім південного сходу)", - розповіла фахівець.

Вітер переважатиме з південного заходу (відповідно, перед атмосферним фронтом). І нестиме "трішки тепліше повітря".

"Тому в нас ще буде завтра утримуватися більш така, комфортна в плані температури погода, як сьогодні", - пояснила синоптик.

Тим часом в неділю, 19 жовтня, все зміниться.

"Некомфортну погоду в Україні буде зумовлювати вже циклон із центром над північною частиною країни. Тому знову очікуємо дощі", - повідомила Птуха.

На заході та півночі України можливі при цьому подекуди навіть дощі з мокрим снігом - змішана фаза опадів.

"Але ні про яке утворення снігового покриву поки не йдеться, тому що температура, все ж таки, переважатиме плюсова (як у денні, так і в нічні години). Тож якщо він інтенсивно десь і пролітатиме, то одразу буде танути", - наголосила експерт.

Крім того, в Україні очікується посилення вітру.

"Переходитиме він уже на північно-західний напрямок і почне поширюватись більш таке, прохолодне повітря. Це зумовить відчутне зниження денної температури", - додала синоптик.

У понеділок, 20 жовтня, за словами Птухи, "ще утримається така, незатишна погода".

"Циклон вже буде відходити у північно-східному напрямку. Тому у північних і східних областях, і в більшості центральних - ще можуть залишкові процеси бути у вигляді дощів", - поділилась фахівець.

Де в Україні найближчим часом буде найхолодніше

Температура повітря в Україні вночі - впродовж найближчих трьох діб - становитиме близько 2-9 градусів тепла.

При цьому 20 жовтня найпрохолодніше буде у західних областях, де заморозки можливі навіть у повітрі.

"Тому що тоді в них вже проясниться вночі. Опади там припиняться і, відповідно, зайде холодне повітря. Тому навіть такі прохолодні можуть бути значення", - пояснила Птуха.

Якщо ж говорити про денні температури, то завтра (18 жовтня) повітря може прогрітись до 8-15 градусів тепла.

Тим часом 19 та 20 жовтня буде здебільшого холодніше - близько 4-10°C.

"Якраз під час проходження атмосферних фронтів із циклоном", - уточнила синоптик.

Вона зауважила також, що на півдні та південному сході країни в неділю буде дещо тепліше до +13°C.

Коли в Україну може прийти "бабине літо"

Птуха розповіла, що надалі - після середи, 22 жовтня - в Україні знову буде підвищуватись атмосферний тиск.

"І тенденції - до того, що і температурні показники також будуть на кілька градусів вищими. І більш така спокійна буде, комфортна погода осіння", - розповіла вона.

Буде також "дещо менше хмарності", оскільки "переважно буде поле підвищеного атмосферного тиску".

"Хоча, все одно, можуть надходити певні атмосферні фронти. Але там вітер зміниться. З'явиться південна складова знову. Тож трішки тепліше повітря надійде", - пояснила фахівець.

В цілому ж, за її словами, можна розраховувати (згідно з даними, наявними станом на зараз), що "третя декада жовтня в нас буде така, більш комфортна в плані погоди".

При цьому Птуха нагадала, що такий термін, як "бабине літо", спеціалісти Укргідрометцентру не використовують.

"Це вже хто хоче, так і називає це підвищення температури восени. Коли впливає поле підвищеного атмосферного тиску, менше опадів і дещо тепліше повітря надходить", - зауважила вона.

Тобто "бабине літо" - радше народний вираз.

"В нас немає такої офіційної назви. Ми просто констатуємо, що буде ось такий синоптичний період, з такими погодними умовами", - підсумувала експерт.