Циклон накриє Україну: дощі та перший мокрий сніг уже на вихідних

В Україні через циклон на вихідних йтимуть дощі, різко похолодає, а місцями можливий навіть мокрий сніг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram .

Погода в Україні

За даними синоптика, у п’ятницю активний циклон із північного заходу принесе в Україну дощі. Водночас без опадів утримаються Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська та Дніпропетровська області.

Зниження температури повітря розпочнеться 18 жовтня у західних областях, де вдень очікується лише +8…+12 градусів. На решті території України завтра ще протримається тепла погода, вдень +12…+15 градусів.

Найближчої ночі температура складе +4…+10 градусів, хмари захистять від заморозків, хіба що в Карпатах можлива більш низька температура. У західній частині країни посилиться вітер до сильного.

Погода у Києві

У столиці, 18 жовтня, буде волога хмарна погода, але ще досить тепло. Дощ ймовірніший у другій половині дня. Вітер південно-західний, помірний, часом рвучкий.

Різке похолодання 19 жовтня

Як зазначила Діденко, 19 жовтня у більшості областей очікується різке похолодання: вдень +4…+8 градусів. На сході та півдні ще протримається тепла погода до +11…+15 градусів.

Періодичні дощі накриють Україну повсюди, а подекуди можливий мокрий сніг через істотне зниження температури.

Холод утримається і в понеділок

20 жовтня холодна погода залишиться в Україні. Діденко порадила українцям подбати про додаткове утеплення житла, переглянути гардероб і планувати активності на свіжому повітрі чи в теплих приміщеннях, наприклад, музеях.