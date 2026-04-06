Україну накриє різке похолодання та сніг: чи потепліє до Великодня - прогноз синоптика

Головне: Причина похолодання : "на хвості" циклону зі Скандинавії в Україну потрапить арктичне повітря з північних напрямків.

: "на хвості" циклону зі Скандинавії в Україну потрапить арктичне повітря з північних напрямків. Опади : 7 квітня майже по всій країні очікуються дощі, 8-9 квітня - з мокрим снігом (крім крайнього півдня).

: 7 квітня майже по всій країні очікуються дощі, 8-9 квітня - з мокрим снігом (крім крайнього півдня). Штормове попередження : 7 квітня пориви вітру у деяких областях сягатимуть 15-20 м/с.

: 7 квітня пориви вітру у деяких областях сягатимуть 15-20 м/с. Мінус вночі : небезпечні заморозки очікуються як на ґрунті, так і в повітрі.

: небезпечні заморозки очікуються як на ґрунті, так і в повітрі. Прогноз на Великдень : 12 квітня на півдні, на сході та в центральних областях - часом дощитиме, проте вдень повітря прогріється трішки більше.

: 12 квітня на півдні, на сході та в центральних областях - часом дощитиме, проте вдень повітря прогріється трішки більше. Ймовірне покращення: тепло може почати повертатись більш активно вже наступного тижня.

Чому погода в Україні холоднішає

– Холодну погоду в Україні зумовлюватиме північний процес в атмосфері - циклон зі Скандинавії.

Він буде переміщуватись у східному напрямку.

І в його тиловій частині відбуватиметься вторгнення арктичного повітря з північних напрямків на нашу територію.

Що буде з опадами найближчим часом

– У найближчі три доби атмосферні фронти час від часу спричинятимуть в Україні невеликі та помірні дощі.

У середу (8 квітня, - Ред.) і четвер (9 квітня, - Ред.) - з мокрим снігом.

За рахунок того, що на висоті - у вищих шарах атмосфери - в нас мінусові значення температури. І через те, що буде проходити ось цей атмосферний фронт.

Зверху крапельки будуть замерзати і коли будуть надходити до низу - вже будуть трішки підтавати, бо тут у нас трішки тепліше. І за рахунок цього в нас буде такий, мокрий сніг.

Він здебільшого буде по всій території України. Крім крайнього півдня, можна так сказати.

Може бути і вдень. У денні години.

Чи може мокрий сніг "затриматись" на землі

– Як такого накопичення його (снігу, - Ред.) в нас не спостерігатиметься.

Можливо, лише у Карпатах. Але це - за рахунок того, що це є гори. Тому там все ж таки може бути певне накопичення.

А так, по території України, він в принципі буде падати і розтавати.

Чи додасть дискомфорту українцям вітер

– У нас будуть пориви вітру доволі сильні. Що може додавати дискомфортних відчуттів.

Щодо саме повітряних потоків... Завтра вдень, 7 квітня, у західних областях ми очікуємо на пориви вітру 15-20 метрів за секунду.

Це - перший рівень небезпечності, жовтий.

Коли та в яких областях ймовірні заморозки

– 7 квітня вночі у західних, північних, більшості центральних областей, а 8 та 9 квітня - в Україні на поверхні ґрунту ми очікуємо заморозки 0-3°С.

Це в нас перший рівень небезпечності, жовтий.

У нічні години 7, 8 і 9 квітня - на Закарпатті, 8-9 квітня - у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, а вже 9 квітня - і в Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях - заморозки у повітрі 0-3°С.

Це у нас вже - другий рівень небезпечності, помаранчевий.

Тож тут варто наголосити на цьому - що у нас заморозки також очікуються і в повітрі саме ось у ці дати.

Заморозки ймовірні у більшості областей України (інфографіка: РБК-Україна)

Чи зміниться погода напередодні вихідних

– Перед вихідними - 10 квітня - синоптичну ситуацію в Україні продовжуватиме формувати поле зниженого атмосферного тиску, тобто циклон.

І місцями в нас буде невеликий дощ та мокрий сніг.

Лише у більшості західних і північних областей у нас буде вдень погода без опадів.

Що може бути з погодою в суботу та на Великдень

– 11 квітня, в суботу, здебільшого без опадів.

Лише на сході та південному сході країни вдень - невеликий дощ.

Через те, що ось це поле зниженого атмосферного тиску буде, в принципі, вже формуватись саме над Чорним морем, з тієї сторони. І буде там зумовлювати невеликий дощ.

Щодо Великодня... Якщо дивитись на 12 і 13 квітня (в нас воно тут так, більш загально описано), то на півдні та сході, у центральних областях - часом дощитиме.

На решті території в нас переважатиме погода без опадів.

Вночі переважатимуть заморозки 0-3°С. Лише на півдні та південному сході країни значення температури будуть трішки вищими - в межах 1-6 градусів тепла.

Денні максимуми у нас вже сягатимуть 7-14°С. Тому вже буде, в принципі, трішки тепліше.

На Великдень вдень може бути дещо тепліше, ніж до цього (інфографіка: РБК-Україна)

Коли в Україну може прийти відчутне потепління

– Надалі ми вже очікуємо, що значення температури будуть трішечки підвищуватись. І буде ставати дещо тепліше.

Якщо спиратись на той консультативний прогноз, який в нас є, то температура вночі вже буде в межах 4-10 градусів тепла.

А ось денні максимуми вже сягатимуть +13+20°С подекуди.

Це 14-16 квітня. Вже туди, ближче до кінця наступного тижня.