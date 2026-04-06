Україну накриє різке похолодання та сніг: чи потепліє до Великодня - прогноз синоптика

Арктичне повітря несе в Україну різке похолодання, місцями прогнозують мокрий сніг. Проте весняне тепло не планує "ховатись" надовго.
Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповів синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.
Головне:
– Холодну погоду в Україні зумовлюватиме північний процес в атмосфері - циклон зі Скандинавії.
Він буде переміщуватись у східному напрямку.
І в його тиловій частині відбуватиметься вторгнення арктичного повітря з північних напрямків на нашу територію.
– У найближчі три доби атмосферні фронти час від часу спричинятимуть в Україні невеликі та помірні дощі.
У середу (8 квітня, - Ред.) і четвер (9 квітня, - Ред.) - з мокрим снігом.
За рахунок того, що на висоті - у вищих шарах атмосфери - в нас мінусові значення температури. І через те, що буде проходити ось цей атмосферний фронт.
Зверху крапельки будуть замерзати і коли будуть надходити до низу - вже будуть трішки підтавати, бо тут у нас трішки тепліше. І за рахунок цього в нас буде такий, мокрий сніг.
Він здебільшого буде по всій території України. Крім крайнього півдня, можна так сказати.
Може бути і вдень. У денні години.
– Як такого накопичення його (снігу, - Ред.) в нас не спостерігатиметься.
Можливо, лише у Карпатах. Але це - за рахунок того, що це є гори. Тому там все ж таки може бути певне накопичення.
А так, по території України, він в принципі буде падати і розтавати.
– У нас будуть пориви вітру доволі сильні. Що може додавати дискомфортних відчуттів.
Щодо саме повітряних потоків... Завтра вдень, 7 квітня, у західних областях ми очікуємо на пориви вітру 15-20 метрів за секунду.
Це - перший рівень небезпечності, жовтий.
– 7 квітня вночі у західних, північних, більшості центральних областей, а 8 та 9 квітня - в Україні на поверхні ґрунту ми очікуємо заморозки 0-3°С.
Це в нас перший рівень небезпечності, жовтий.
У нічні години 7, 8 і 9 квітня - на Закарпатті, 8-9 квітня - у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, а вже 9 квітня - і в Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях - заморозки у повітрі 0-3°С.
Це у нас вже - другий рівень небезпечності, помаранчевий.
Тож тут варто наголосити на цьому - що у нас заморозки також очікуються і в повітрі саме ось у ці дати.
– Перед вихідними - 10 квітня - синоптичну ситуацію в Україні продовжуватиме формувати поле зниженого атмосферного тиску, тобто циклон.
І місцями в нас буде невеликий дощ та мокрий сніг.
Лише у більшості західних і північних областей у нас буде вдень погода без опадів.
– 11 квітня, в суботу, здебільшого без опадів.
Лише на сході та південному сході країни вдень - невеликий дощ.
Через те, що ось це поле зниженого атмосферного тиску буде, в принципі, вже формуватись саме над Чорним морем, з тієї сторони. І буде там зумовлювати невеликий дощ.
Щодо Великодня... Якщо дивитись на 12 і 13 квітня (в нас воно тут так, більш загально описано), то на півдні та сході, у центральних областях - часом дощитиме.
На решті території в нас переважатиме погода без опадів.
Вночі переважатимуть заморозки 0-3°С. Лише на півдні та південному сході країни значення температури будуть трішки вищими - в межах 1-6 градусів тепла.
Денні максимуми у нас вже сягатимуть 7-14°С. Тому вже буде, в принципі, трішки тепліше.
– Надалі ми вже очікуємо, що значення температури будуть трішечки підвищуватись. І буде ставати дещо тепліше.
Якщо спиратись на той консультативний прогноз, який в нас є, то температура вночі вже буде в межах 4-10 градусів тепла.
А ось денні максимуми вже сягатимуть +13+20°С подекуди.
Це 14-16 квітня. Вже туди, ближче до кінця наступного тижня.
