Украину накроет резкое похолодание и снег: потеплеет ли к Пасхе - прогноз синоптика

Главное: Причина похолодания : "на хвосте" циклона из Скандинавии в Украину попадет арктический воздух с северных направлений.

: "на хвосте" циклона из Скандинавии в Украину попадет арктический воздух с северных направлений. Осадки : 7 апреля почти по всей стране ожидаются дожди, 8-9 апреля - с мокрым снегом (кроме крайнего юга).

: 7 апреля почти по всей стране ожидаются дожди, 8-9 апреля - с мокрым снегом (кроме крайнего юга). Штормовое предупреждение : 7 апреля порывы ветра в некоторых областях будут достигать 15-20 м/с.

: 7 апреля порывы ветра в некоторых областях будут достигать 15-20 м/с. Минус ночью : опасные заморозки ожидаются как на почве, так и в воздухе.

: опасные заморозки ожидаются как на почве, так и в воздухе. Прогноз на Пасху : 12 апреля на юге, на востоке и в центральных областях - временами будет дождливо, однако днем воздух прогреется немного больше.

: 12 апреля на юге, на востоке и в центральных областях - временами будет дождливо, однако днем воздух прогреется немного больше. Вероятное улучшение: тепло может начать возвращаться более активно уже на следующей неделе.

Почему погода в Украине холодает

– Холодную погоду в Украине будет обусловливать северный процесс в атмосфере - циклон из Скандинавии.

Он будет перемещаться в восточном направлении.

И в его тыловой части будет происходить вторжение арктического воздуха с северных направлений на нашу территорию.

Что будет с осадками в ближайшее время

– В ближайшие трое суток атмосферные фронты время от времени будут вызывать в Украине небольшие и умеренные дожди.

В среду (8 апреля, - Ред.) и четверг (9 апреля, - Ред.) - с мокрым снегом.

За счет того, что на высоте - в высших слоях атмосферы - у нас минусовые значения температуры. И из-за того, что будет проходить вот этот атмосферный фронт.

Сверху капельки будут замерзать и когда будут поступать вниз - уже будут немного подтаивать, потому что здесь у нас немного теплее. И за счет этого у нас будет такой, мокрый снег.

Он в основном будет по всей территории Украины. Кроме крайнего юга, можно так сказать.

Может быть и днем. В дневные часы.

Может ли мокрый снег "задержаться" на земле

– Как такового накопления его (снега, - Ред.) у нас не будет наблюдаться.

Возможно, только в Карпатах. Но это - за счет того, что это горы. Поэтому там все же может быть определенное накопление.

А так, по территории Украины, он в принципе будет падать и таять.

Добавит ли дискомфорта украинцам ветер

– У нас будут порывы ветра довольно сильные. Что может добавлять дискомфортных ощущений.

Насчет именно воздушных потоков... Завтра днем, 7 апреля, в западных областях мы ожидаем порывы ветра 15-20 метров в секунду.

Это - первый уровень опасности, желтый.

Когда и в каких областях вероятны заморозки

– 7 апреля ночью в западных, северных, большинстве центральных областей, а 8 и 9 апреля - в Украине на поверхности почвы мы ожидаем заморозки 0-3°С.

Это у нас первый уровень опасности, желтый.

В ночные часы 7, 8 и 9 апреля - на Закарпатье, 8-9 апреля - в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, а уже 9 апреля - и в Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях - заморозки в воздухе 0-3°С.

Это у нас уже - второй уровень опасности, оранжевый.

Поэтому здесь стоит отметить это - что у нас заморозки также ожидаются и в воздухе именно вот в эти даты.

Заморозки вероятны в большинстве областей Украины (инфографика: РБК-Украина)

Изменится ли погода накануне выходных

– Перед выходными - 10 апреля - синоптическую ситуацию в Украине будет продолжать формировать поле пониженного атмосферного давления, то есть циклон.

И местами у нас будет небольшой дождь и мокрый снег.

Только в большинстве западных и северных областей у нас будет днем погода без осадков.

Что может быть с погодой в субботу и на Пасху

– 11 апреля, в субботу, в основном без осадков.

Лишь на востоке и юго-востоке страны днем - небольшой дождь.

Из-за того, что вот это поле пониженного атмосферного давления будет, в принципе, уже формироваться именно над Черным морем, с той стороны. И будет там обусловливать небольшой дождь.

Насчет Пасхи... Если смотреть на 12 и 13 апреля (у нас оно здесь так, более обще описано), то на юге и востоке, в центральных областях - временами будут дожди.

На остальной территории у нас будет преобладать погода без осадков.

Ночью будут преобладать заморозки 0-3°С. Только на юге и юго-востоке страны значения температуры будут немного выше - в пределах 1-6 градусов тепла.

Дневные максимумы у нас уже будут достигать 7-14°С. Поэтому уже будет, в принципе, немного теплее.

На Пасху днем может быть несколько теплее, чем до этого (инфографика: РБК-Украина)

Когда в Украину может прийти ощутимое потепление

– В дальнейшем мы уже ожидаем, что значения температуры будут немного повышаться. И будет становиться несколько теплее.

Если опираться на тот консультативный прогноз, который у нас есть, то температура ночью уже будет в пределах 4-10 градусов тепла.

А вот дневные максимумы уже будут достигать +13+20°С местами.

Это 14-16 апреля. Уже туда, ближе к концу следующей недели.