Украину накроет резкое похолодание и снег: потеплеет ли к Пасхе - прогноз синоптика

Арктический воздух несет в Украину резкое похолодание, местами прогнозируют мокрый снег. Однако весеннее тепло не планирует "прятаться" надолго.
Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказал синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит.
Главное:
– Холодную погоду в Украине будет обусловливать северный процесс в атмосфере - циклон из Скандинавии.
Он будет перемещаться в восточном направлении.
И в его тыловой части будет происходить вторжение арктического воздуха с северных направлений на нашу территорию.
– В ближайшие трое суток атмосферные фронты время от времени будут вызывать в Украине небольшие и умеренные дожди.
В среду (8 апреля, - Ред.) и четверг (9 апреля, - Ред.) - с мокрым снегом.
За счет того, что на высоте - в высших слоях атмосферы - у нас минусовые значения температуры. И из-за того, что будет проходить вот этот атмосферный фронт.
Сверху капельки будут замерзать и когда будут поступать вниз - уже будут немного подтаивать, потому что здесь у нас немного теплее. И за счет этого у нас будет такой, мокрый снег.
Он в основном будет по всей территории Украины. Кроме крайнего юга, можно так сказать.
Может быть и днем. В дневные часы.
– Как такового накопления его (снега, - Ред.) у нас не будет наблюдаться.
Возможно, только в Карпатах. Но это - за счет того, что это горы. Поэтому там все же может быть определенное накопление.
А так, по территории Украины, он в принципе будет падать и таять.
– У нас будут порывы ветра довольно сильные. Что может добавлять дискомфортных ощущений.
Насчет именно воздушных потоков... Завтра днем, 7 апреля, в западных областях мы ожидаем порывы ветра 15-20 метров в секунду.
Это - первый уровень опасности, желтый.
– 7 апреля ночью в западных, северных, большинстве центральных областей, а 8 и 9 апреля - в Украине на поверхности почвы мы ожидаем заморозки 0-3°С.
Это у нас первый уровень опасности, желтый.
В ночные часы 7, 8 и 9 апреля - на Закарпатье, 8-9 апреля - в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, а уже 9 апреля - и в Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях - заморозки в воздухе 0-3°С.
Это у нас уже - второй уровень опасности, оранжевый.
Поэтому здесь стоит отметить это - что у нас заморозки также ожидаются и в воздухе именно вот в эти даты.
– Перед выходными - 10 апреля - синоптическую ситуацию в Украине будет продолжать формировать поле пониженного атмосферного давления, то есть циклон.
И местами у нас будет небольшой дождь и мокрый снег.
Только в большинстве западных и северных областей у нас будет днем погода без осадков.
– 11 апреля, в субботу, в основном без осадков.
Лишь на востоке и юго-востоке страны днем - небольшой дождь.
Из-за того, что вот это поле пониженного атмосферного давления будет, в принципе, уже формироваться именно над Черным морем, с той стороны. И будет там обусловливать небольшой дождь.
Насчет Пасхи... Если смотреть на 12 и 13 апреля (у нас оно здесь так, более обще описано), то на юге и востоке, в центральных областях - временами будут дожди.
На остальной территории у нас будет преобладать погода без осадков.
Ночью будут преобладать заморозки 0-3°С. Только на юге и юго-востоке страны значения температуры будут немного выше - в пределах 1-6 градусов тепла.
Дневные максимумы у нас уже будут достигать 7-14°С. Поэтому уже будет, в принципе, немного теплее.
– В дальнейшем мы уже ожидаем, что значения температуры будут немного повышаться. И будет становиться несколько теплее.
Если опираться на тот консультативный прогноз, который у нас есть, то температура ночью уже будет в пределах 4-10 градусов тепла.
А вот дневные максимумы уже будут достигать +13+20°С местами.
Это 14-16 апреля. Уже туда, ближе к концу следующей недели.
Напомним, ранее мы рассказывали, в каких городах Украины было исторически тепло в марте и когда именно зафиксировали новые температурные рекорды.
Кроме того, мы объясняли, почему весна на самом деле приходит трижды и от чего зависит.
Читайте также, каким может быть апрель в Украине в целом.