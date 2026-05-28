Рекордна спека охопить майже всю планету: в ООН назвали рік

13:20 28.05.2026 Чт
3 хв
Вчені вже спрогнозували, коли планету накриє рекордна спека
aimg Ірина Глухова
Рекордна спека охопить майже всю планету: в ООН назвали рік Фото: ООН назвала рік, коли Земля може побити температурний рекорд (Getty Images)
Рекордно спекотний рік на планеті майже неминучий до 2030 року через посилення кліматичної кризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Ймовірність нового температурного рекорду зростає

Згідно зі звітом, підготовленим для всесвітньої метеорологічної організації ООН метеобюро Великої Британії, існує 86% ймовірності того, що принаймні один рік у період з 2026 по 2030 роки перевищить показники 2024 року та стане найспекотнішим за весь час спостережень.

Також зазначається, що існує 75% ймовірності того, що середня глобальна температура за п’ятирічний період перевищить доіндустріальний рівень більш ніж на 1,5°C.

Ель-Ніньйо може прискорити потепління

Вчені попереджають, що очікуване повернення явища Ель-Ніньйо може додатково підштовхнути глобальні температури вгору.

За прогнозами, вже у 2027 році світ може побити новий температурний рекорд.

Доктор Леон Германсон, один з авторів звіту, зазначив, що саме поєднання природних кліматичних циклів і загального потепління підвищує ризик нових екстремальних показників.

Викиди та наслідки для світу

Викиди вуглекислого газу з викопного палива продовжують зростати, затримуючи дедалі більше тепла й провокуючи екстремальні погодні прояви.

Рекордна спека цього тижня вдарила по Великій Британії та Європі.

За оцінками вчених, глобальне потепління вже забирає одне людське життя щохвилини - і ця цифра збільшується, якщо викиди не скоротяться.

Керівник ООН з питань клімату Саймон Стіелл прокоментував проблему прямо: остання хвиля спеки в Європі є жорстоким нагадуванням зростаючих наслідків кліматичної кризи - як людські, так і економічні. Схожа ситуація в Індії та інших частинах Азії.

"Захист людського життя, бізнесу та економіки від екстремальної спеки починається з надзвичайно швидкого становища від залежності від викопного палива", - наголосив він.

Вчений додав, що чиста енергія вже дешевшає за викопну та виробляється швидше.

Межі Паризької угоди під загрозою

Вчені неодноразово попереджали, що потепління понад 1,5°C ризикує спричинити сильніші хвилі спеки, посухи, шторми та повені, а також ускладнює адаптацію громад. Однак кожна уникнута частка градуса потепління зменшує шкоду.

Мета Паризької угоди щодо обмеження підвищення глобальної температури до 1,5°C порівняно з доіндустріальним рівнем оцінюється протягом 20-річного періоду, але зараз навряд чи буде досягнута.

Ель-Ніньйо

Ель-Ніньйо викликає зміни вітрів у Тихому океані, які вивільняють накопичене в океані тепло в атмосфері.

За останнім прогнозом, ймовірність настання цього явища з грудня 2026 по лютий 2027 року становить 96%, а шанс супер-Ель-Ніньйо - 35%.

"Ель-Ніньйо прогнозується на кінець 2026 року, що збільшує ймовірність того, що саме 2027-й стане наступним рекордним роком", - підсумував доктор Леон Германсон, провідний автор звіту ВМО.

Спека в Україні

Синоптики прогнозують, що літо 2026 року видасться спекотнішим за норму - приблизно на кілька градусів.

Україна також перебуває у зони ризику: попри дощову погоду останніх днів, аномальна спека влітку виглядає ймовірно.

Як розповів колишній керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтервʼю РБК-Україна, через зруйновану генерацію тривала спека понад +35°C гарантовано призведе до обмежень споживання - самого лише імпорту не вистачить.

