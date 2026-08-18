Україну накриє негода: де будуть грози, град і шквали 18 серпня
18 серпня в низці областей України пройдуть дощі, а подекуди - грози. Ба більше, очікуються град і шквали 15-20 м/с.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.
Погода в Україні 18 серпня
Сьогодні очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі дощі пройшли у західних областях, а вдень опади поширяться на більшість території країни, крім південного сходу та сходу.
На заході місцями дощі будуть сильними. Також можливі грози, а подекуди - град і шквали зі швидкістю 15-20 м/с.
Вітер буде південним, а на заході зміниться на північно-західний. Його швидкість становитиме 7-12 м/с.
Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 28-33°. У західних областях та на Житомирщині буде прохолодніше - 20-25°.
Синоптики прогнозують небезпечні метеорологічні явища (Фото: інфографіка РБК-Україна)
"Оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - заявили в Укргідрометцентрі.
Погода в Києві та області 18 серпня
Синоптики попереджають місцеве населення про небезпечні метеорологічні явища.
Вдень пройдуть дощі та грози. Місцями можливі град і шквали 15-20 м/с.
На Київщині очікується 28-33°, а в Києві - 28-30°.
В області та столиці також оголосили жовтий рівень небезпечності та закликали людей бути пильними.
До речі, раніше РБК-Україна попереджало, що погода в країні найближчим часом відчутно зміниться.
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