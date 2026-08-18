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Украину накроет ненастье: где будут грозы, град и шквалы 18 августа

07:00 18.08.2026 Вт
2 мин
Объявлен I уровень опасности
aimg Юлия Капитонова
Украину накроет ненастье: где будут грозы, град и шквалы 18 августа Фото: Украину снова охватил холодный атмосферный фронт (Getty Images)
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18 августа в некоторых областях Украины пройдут дожди, а кое-где - грозы. Более того, ожидаются град и шквалы 15-20 м/с.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Погода в Украине 18 августа

Сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью дожди прошли в западных областях, а днем осадки распространятся на большинство территории страны, кроме юго-востока и востока.

На западе местами дожди будут сильными. Также возможны грозы, а кое-где - град и шквалы со скоростью 15-20 м/с.

Ветер будет южным, а на западе сменится северо-западный. Его скорость составит 7-12 м/с.

Днем столбики термометров поднимутся до 28-33°. В западных областях и в Житомирской области будет прохладнее - 20-25°.

Украину накроет ненастье: где будут грозы, град и шквалы 18 августа

Синоптики прогнозируют опасные метеорологические явления (Фото: инфографика РБК-Украина)

"Объявлен I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта", - заявили в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве и области 18 августа

Синоптики предупреждают местное население об опасных метеорологических явлениях.

Днем пройдут дожди и грозы. Местами возможны град и шквалы 15-20 м/с.

В Киевской области днем ожидается 28-33°. В Киеве температура будет колебаться 28-30°.

В области и столице также объявили желтый уровень опасности и призвали людей быть бдительными.

Кстати, ранее РБК-Украина предупреждало, что погода в стране в ближайшее время ощутимо изменится.

Также мы узнавали, что ждет Украину из-за глобального изменения климата.

Более того, стало известно, когда наша планета может побить новый температурный рекорд.

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