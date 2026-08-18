Украину накроет ненастье: где будут грозы, град и шквалы 18 августа
18 августа в некоторых областях Украины пройдут дожди, а кое-где - грозы. Более того, ожидаются град и шквалы 15-20 м/с.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.
Погода в Украине 18 августа
Сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью дожди прошли в западных областях, а днем осадки распространятся на большинство территории страны, кроме юго-востока и востока.
На западе местами дожди будут сильными. Также возможны грозы, а кое-где - град и шквалы со скоростью 15-20 м/с.
Ветер будет южным, а на западе сменится северо-западный. Его скорость составит 7-12 м/с.
Днем столбики термометров поднимутся до 28-33°. В западных областях и в Житомирской области будет прохладнее - 20-25°.
Синоптики прогнозируют опасные метеорологические явления (Фото: инфографика РБК-Украина)
"Объявлен I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта", - заявили в Укргидрометцентре.
Погода в Киеве и области 18 августа
Синоптики предупреждают местное население об опасных метеорологических явлениях.
Днем пройдут дожди и грозы. Местами возможны град и шквалы 15-20 м/с.
В Киевской области днем ожидается 28-33°. В Киеве температура будет колебаться 28-30°.
В области и столице также объявили желтый уровень опасности и призвали людей быть бдительными.
Кстати, ранее РБК-Украина предупреждало, что погода в стране в ближайшее время ощутимо изменится.
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