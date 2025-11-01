Україну накриє густий туман: поради від поліції водіям та пішоходам

Відразу в кількох регіонах України у неділю, 2 листопада очікується густий туман. У зв'язку з цим оголошено жовтий рівень небезпеки

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, у ніч на 2 листопада та вранці в Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей, очікується туман.

Через можливу погану видимість 200-500 м можливі ускладнення руху транспорту.

"Водії, будьте уважні за кермом, дотримуйтеся дистанції та швидкісного режиму! Пішоходи, переходьте дорогу лише у визначених місцях і переконайтеся, що вас добре видно", - повідомили в ДСНС.



Рекомендації водіям:

зменшуйте швидкість - вона має бути вдвічі меншою, ніж протяжність видимої ділянки дороги,

уникайте різких маневрів,

тримайте безпечну дистанцію,

обов’язково вмикайте ближнє світло фар, за можливості - протитуманні.

Рекомендації пішоходам: