Украину накроет густой туман: советы от полиции водителям и пешеходам

Украина, Суббота 01 ноября 2025 14:50
Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 9 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Сразу в нескольких регионах Украины в воскресенье, 2 ноября ожидается густой туман. В связи с этим объявлен желтый уровень опасности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, в ночь на 2 ноября и утром в Украине, кроме западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей, ожидается туман.

Из-за возможной плохой видимости 200-500 м возможны осложнения движения транспорта.

"Водители, будьте внимательны за рулем, соблюдайте дистанцию и скоростной режим! Пешеходы, переходите дорогу только в определенных местах и убедитесь, что вас хорошо видно", - сообщили в ГСЧС.
Украину накроет густой туман: советы от полиции водителям и пешеходам

Рекомендации водителям:

  • уменьшайте скорость - она должна быть вдвое меньше, чем протяженность видимого участка дороги,
  • избегайте резких маневров,
  • держите безопасную дистанцию,
  • обязательно включайте ближний свет фар, по возможности - противотуманные.

Рекомендации пешеходам:

  • переходите дорогу только в определенных местах и на разрешенный сигнал светофора,
  • не выбегайте на проезжую часть, не убедившись в безопасности,
  • носите одежду или аксессуары со светоотражающими элементами, чтобы быть заметными.

Ранее в Украинском гидрометеорологическом центре уже обнародовали краткую климатическую характеристику ноября в Украине. Кроме того, синоптики поделились общим предварительным прогнозом на последний месяц осени.

