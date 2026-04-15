Прогноз на літо 2026? Укргідрометцентр пояснив, чи правдиві чутки про "аномальну спеку"

15:50 15.04.2026 Ср
Українцям краще довіряти офіційним прогнозам
Ірина Костенко
Прогноз на літо 2026? Укргідрометцентр пояснив, чи правдиві чутки про "аномальну спеку" Щодо прогнозів погоди - довіряти варто лише спеціалістам (фото ілюстративне: Getty Images)

У мережі почали з'являтись "прогнози", буцімто літо 2026 року буде "аномально спекотним". В Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, чи варто насправді довіряти такій інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби УкрГМЦ у Facebook.

Читайте також: Від +25 до льодяної крупи та снігу: як аномальні "стрибки" погоди у квітні вплинули на врожай

Чи можна зараз робити висновки про погоду влітку

"У медіа знову з'являються гучні заяви про "аномально спекотне літо", хоча вони не відповідають науковим оцінкам", - розповіли українцям.

Уточнюється, що за даними Всесвітньої метеорологічної організації (WMO), зараз ідеться лише "про ймовірнісний розвиток ENSO" (так званого Ель-Ніньйо або Південного коливання).

При цьому "переважають нейтральні умови, а шанс Ель-Ніньйо - близько 40%".

"Це не прогноз погоди, а глобальний кліматичний сигнал", - повідомили в Укргідрометцентрі.

Крім того, синоптики УкрГМЦ наголошують: "робити висновки про літо - зарано".

"І прямого зв'язку між коливаннями температури поверхні Тихого океану в його центральній і східній екваторіальній частині з погодою в Україні - немає", - додали спеціалісти.

Зазначається, що "певна опосередкована кореляція може прослідковуватися", але вона "потребує детальнішого вивчення та аналізу науковцями".

"Але саме ці обережні формулювання часто перетворюються в медіа на категоричні заяви, що є маніпуляцією та клікбейтом", - констатували в УкрГМЦ.

Прогноз на літо 2026? Укргідрометцентр пояснив, чи правдиві чутки про &quot;аномальну спеку&quot;Публікація УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Насамкінець українцям пояснили, що насправді "сезонні прогнози не дають конкретних температур чи розподілу опадів". Тобто йдеться лише про:

  • тенденції;
  • ймовірності.

Гідрометцентр Інтернет Погода в Україні Екологія Глобальне потепління Зміна клімату Кліматолог Метеоролог Фейки
Сирський назвав площу звільненої від росіян території України за березень
