Прогноз на літо 2026? Укргідрометцентр пояснив, чи правдиві чутки про "аномальну спеку"
У мережі почали з'являтись "прогнози", буцімто літо 2026 року буде "аномально спекотним". В Українському гідрометеорологічному центрі пояснили, чи варто насправді довіряти такій інформації.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби УкрГМЦ у Facebook.
Чи можна зараз робити висновки про погоду влітку
"У медіа знову з'являються гучні заяви про "аномально спекотне літо", хоча вони не відповідають науковим оцінкам", - розповіли українцям.
Уточнюється, що за даними Всесвітньої метеорологічної організації (WMO), зараз ідеться лише "про ймовірнісний розвиток ENSO" (так званого Ель-Ніньйо або Південного коливання).
При цьому "переважають нейтральні умови, а шанс Ель-Ніньйо - близько 40%".
"Це не прогноз погоди, а глобальний кліматичний сигнал", - повідомили в Укргідрометцентрі.
Крім того, синоптики УкрГМЦ наголошують: "робити висновки про літо - зарано".
"І прямого зв'язку між коливаннями температури поверхні Тихого океану в його центральній і східній екваторіальній частині з погодою в Україні - немає", - додали спеціалісти.
Зазначається, що "певна опосередкована кореляція може прослідковуватися", але вона "потребує детальнішого вивчення та аналізу науковцями".
"Але саме ці обережні формулювання часто перетворюються в медіа на категоричні заяви, що є маніпуляцією та клікбейтом", - констатували в УкрГМЦ.
Насамкінець українцям пояснили, що насправді "сезонні прогнози не дають конкретних температур чи розподілу опадів". Тобто йдеться лише про:
- тенденції;
- ймовірності.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, який найбільший мороз "накрив" Київ цієї зими.
Крім того, ми пояснювали, в яких містах України було історично тепло в березні й коли саме зафіксували нові температурні рекорди.
Читайте також, яким може бути квітень в Україні в цілому.