Україну накриє антициклон Xelat. Синоптик дала прогноз на сьогодні

"24 жовтня в Україні без опадів. На півночі, у центрі та на сході пориви північно-західного вітру можуть досягати 8-13 м/с", - розповіла вона.

Вночі, за даними синоптика, в Україні передбачається +2....+8 градусів, вдень +11...+16, у північній частині дещо похолоднішає, +9....+12 градусів.

Погода у Києві

У Києві четвер буде сухим, сонячним, вітряним, близько +12 градусів.

"Надалі в Україні істотних змін у погоді не очікується, дощі з 28 жовтня відміняються", - констатувала Діденко.