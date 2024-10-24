Україну накриє антициклон Xelat. Синоптик дала прогноз на сьогодні

Сьогодні, 24 жовтня, в Україну зайде антициклон Xelat. Дощів не буде, але без поривів вітру не обійдеться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"24 жовтня в Україні без опадів. На півночі, у центрі та на сході пориви північно-західного вітру можуть досягати 8-13 м/с", - розповіла вона.
Вночі, за даними синоптика, в Україні передбачається +2....+8 градусів, вдень +11...+16, у північній частині дещо похолоднішає, +9....+12 градусів.
У Києві четвер буде сухим, сонячним, вітряним, близько +12 градусів.
"Надалі в Україні істотних змін у погоді не очікується, дощі з 28 жовтня відміняються", - констатувала Діденко.
Осінь 2024 не можна назвати дощовою. Але й без опадів ця осінь не обходиться. Причому місцями фіксувалися навіть рекордні зливи. Наприклад, у вересні сильний дощ пройшов в Одесі, а у жовтні злива накрила Київ.
Нещодавно синоптик Наталка Діденко розповідала, що найближчий тиждень в Україні опиниться під впливом подвійного антициклону. Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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