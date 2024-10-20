Подвійний антициклон. Синоптики дали прогноз в Україні на новий робочий тиждень
Погоду на новому робочому тижні визначить антициклон. Тож в Україні відчутно потеплішає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр" та прогноз синоптика Наталки Діденко.
Понеділок, 21 жовтня
В понеділок, 21 жовтня, в Україні по всій території буде невелика хмарність, без опадів.
Вдень найтепліше буде в Миколаївській області від +16, прохолодніше всього вдень буде в Луганській області до +10 градусів.
Вночі найтепліше буде в Донецької області буде від +7 градусів, а найхолодніше - в Чернівецькій, до - 1.
В Києві невелика хмарність, без істотних опадів. Вдень очікується +12...+14, вночі +1...+3 градусів.
Погода в Україні 21 жовтня (meteo.gov.ua)
Вівторок, 22 жовтня
У вівторок, 22 жовтня, на більшості території України буде невелика хмарність, без істотних опадів. Мінлива хмарність буде в Харківській, Донецькій, Луганській областях та в Криму.
Вдень повітря прогріється до +19 градусів у Львівській,Івано-Франківській, Чернівецькій областях. Холодніше всього буде в Сумській області від +12 градусів.
Вночі найтепліше буде в Одеській області, до +8 градусів, а найхолодніше - в Чернівецькій, до +1 градусів.
В Києві буде невелика хмарність, без істотних опадів в день +13...+15, вночі +8...+6 градусів.
Погода в Україні 22 жовтня (meteo.gov.ua)
Середа, 23 жовтня
У середу, 23 жовтня, синоптики дощів в Україні не прогнозують. Денні показники термометрів покажуть температуру в межах +11....+17 градусів в залежності від регіону.
Вночі найтепліше буде в Одеській області, до + 8 градусів, а найхолодніше - в Чернівецькій, Івано-Франківській лбластях, до +2 градусів.
В Києві очікується мінлива хмарність, без істотних опадів вдень +13...+15 градусів, вночі +4...+6 градусів.
Погода в Україні 23 жовтня (meteo.gov.ua)
Четвер, 24 жовтня
У четвер, 24 жовтня, в Україні синоптики прогнозують невелику хмарність, без істотних опадів. Вдень буде від +11...+15 градусів.
Вночі найтепліше буде в Луганській області, до +8 градусів. В Києві невелика хмарність, без істотних опадів вдень +12...+14, вночі +4...+6 градусів.
Погода в Україні 24 жовтня (meteo.gov.ua)
П'ятниця, 25 жовтня
В п'ятницю, 25 жовтня, в Україні прогнозується невелика хмарність, без істотних опадів. Вдень температурні показники будуть в межах +10...+15 градусів в залежності від регіону.
Вночі очікується від +2...+8 градусів. В Києві також дощів не буде, вдень +12...+14 градусів, вночі +4...+6.
Погода в Україні 25 жовтня (meteo.gov.ua)
Чому тепло у жовтні повертається?
Тепло, яке повернеться на новому робочому тижні, пов'язане з приходом подвійного антициклону в Україну.
"Антициклон та й антициклон. Ось такою буде погода найближчим часом в Україні - без дощів, багато сонця, багато, втім, і туманів. Тепла також побільшає на наступному тижні", - розповіла синоптик Наталка Діденко.
Крім того, за її даними, північно-західний вітер зміниться на південно-західний і цей новий напрямок "зачерпне і закине" до України вищі градуси із півдня.
"У більшості областей України передбачається потепління до +14...+18 градусів. Ночі, звичайно, будуть холодними, із періодичними заморозками. В середині тижня ймовірність заморозків зменшиться", - констатувала вона.
Дощі в Україні
Осінь 2024 не можна назвати дощовою. При цьому, незважаючи на помірність дощів цього осіннього сезону, у вересні та жовтні в Україні пройшли справжні зливи.
Так, 15 вересня злива затопила Одесу. Води налило настільки багато, що водіям довелося забиратися на дахи авто, щоб урятуватися від опадів.
А 6 жовтня сильний дощ пройшов у Києві. Через зливу сталися підтоплення у кількох районах, а екскурсоводам довелося скасувати всі заходи через різку зміну погоди. Зазначимо, що саме цього дня у Києві зафіксували рекорд за добовою кількістю опадів.
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