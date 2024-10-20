Подвійний антициклон. Синоптики дали прогноз в Україні на новий робочий тиждень

Погоду на новому робочому тижні визначить антициклон. Тож в Україні відчутно потеплішає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр" та прогноз синоптика Наталки Діденко.

Понеділок, 21 жовтня

В понеділок, 21 жовтня, в Україні по всій території буде невелика хмарність, без опадів.

Вдень найтепліше буде в Миколаївській області від +16, прохолодніше всього вдень буде в Луганській області до +10 градусів.

Вночі найтепліше буде в Донецької області буде від +7 градусів, а найхолодніше - в Чернівецькій, до - 1.

В Києві невелика хмарність, без істотних опадів. Вдень очікується +12...+14, вночі +1...+3 градусів.

Погода в Україні 21 жовтня (meteo.gov.ua)

Вівторок, 22 жовтня

У вівторок, 22 жовтня, на більшості території України буде невелика хмарність, без істотних опадів. Мінлива хмарність буде в Харківській, Донецькій, Луганській областях та в Криму.

Вдень повітря прогріється до +19 градусів у Львівській,Івано-Франківській, Чернівецькій областях. Холодніше всього буде в Сумській області від +12 градусів.

Вночі найтепліше буде в Одеській області, до +8 градусів, а найхолодніше - в Чернівецькій, до +1 градусів.

В Києві буде невелика хмарність, без істотних опадів в день +13...+15, вночі +8...+6 градусів.

Погода в Україні 22 жовтня (meteo.gov.ua)

Середа, 23 жовтня

У середу, 23 жовтня, синоптики дощів в Україні не прогнозують. Денні показники термометрів покажуть температуру в межах +11....+17 градусів в залежності від регіону.

Вночі найтепліше буде в Одеській області, до + 8 градусів, а найхолодніше - в Чернівецькій, Івано-Франківській лбластях, до +2 градусів.

В Києві очікується мінлива хмарність, без істотних опадів вдень +13...+15 градусів, вночі +4...+6 градусів.

Погода в Україні 23 жовтня (meteo.gov.ua)

Четвер, 24 жовтня

У четвер, 24 жовтня, в Україні синоптики прогнозують невелику хмарність, без істотних опадів. Вдень буде від +11...+15 градусів.

Вночі найтепліше буде в Луганській області, до +8 градусів. В Києві невелика хмарність, без істотних опадів вдень +12...+14, вночі +4...+6 градусів.

Погода в Україні 24 жовтня (meteo.gov.ua)

П'ятниця, 25 жовтня

В п'ятницю, 25 жовтня, в Україні прогнозується невелика хмарність, без істотних опадів. Вдень температурні показники будуть в межах +10...+15 градусів в залежності від регіону.

Вночі очікується від +2...+8 градусів. В Києві також дощів не буде, вдень +12...+14 градусів, вночі +4...+6.

Погода в Україні 25 жовтня (meteo.gov.ua)

Чому тепло у жовтні повертається?

Тепло, яке повернеться на новому робочому тижні, пов'язане з приходом подвійного антициклону в Україну.

"Антициклон та й антициклон. Ось такою буде погода найближчим часом в Україні - без дощів, багато сонця, багато, втім, і туманів. Тепла також побільшає на наступному тижні", - розповіла синоптик Наталка Діденко.

Крім того, за її даними, північно-західний вітер зміниться на південно-західний і цей новий напрямок "зачерпне і закине" до України вищі градуси із півдня.

"У більшості областей України передбачається потепління до +14...+18 градусів. Ночі, звичайно, будуть холодними, із періодичними заморозками. В середині тижня ймовірність заморозків зменшиться", - констатувала вона.