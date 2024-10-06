У Києві сильний дощ: підтоплення в кількох районах, скасовані всі екскурсії
6 жовтня у Києві йде злива. Через сильний дощ сталися підтоплення у кількох районах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА, Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації.
Попри те, що міські служби працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків негоди, система дощової каналізації не може одразу впоратися, адже не розрахована на таку кількість опадів.
"Гідрослужби "Київавтодору" наразі усувають підтоплення на локаціях в Дарницькому, Оболонському, Святошинському і Соломʼянському районах. Та чергують на місцях можливих підтоплень", - йдеться у повідомленні КМДА.
У КМДА просять водіїв бути уважними на дорогах і дотримуватися безпечної дистанції.
Скасовані всі екскурсії
У зв'язу з тривогами та негодою в Києві скасовані всі екскурсії.
"Ми працюємо над тим, щоб перенести екскурсії на найближчий час. Про нові дати повідомимо додатково", - попереджають в управлінні туризму.
Важливі телефони
- При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської "Київавтодор": 0442847419.
- Якщо впало дерево чи зламалися гілки - телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуд": 0442724018.
- Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).
- При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.
- У разі несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номером: 0503873542.
Також можна звертатися до Контактного центру міста Києва
- за номером: 1551 - зі стаціонарного та мобільного, 0442057337 - з міжміського;
- за допомогою офіційного вебпорталу: https://1551.gov.ua/;
- за допомогою мобільного застосунку "1551";
- за допомогою чат-ботів Telegram: @Kontaktny_centre_1551_bot або Viber: 1551Official.
Погода у Києві
Синоптики попереджали, що вихідні, 5-6 жовтня, в Україні будуть дощовими. Причиною цього є циклон, який зайде в Україну. Крім того, цього вікенду очікувалися сильні магнітні бурі.
Щодо загальної картини жовтня, то місяць обіцяє бути теплішим від звичайного з дощами в межах норми. Варто зазначити, що незважаючи на прогнози синоптиків щодо можливих заморозків, вересень 2024 виявився найтеплішим у Києві з 1881 року.
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