У Києві сильний дощ: підтоплення в кількох районах, скасовані всі екскурсії

6 жовтня у Києві йде злива. Через сильний дощ сталися підтоплення у кількох районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА, Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації.

Попри те, що міські служби працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків негоди, система дощової каналізації не може одразу впоратися, адже не розрахована на таку кількість опадів.

"Гідрослужби "Київавтодору" наразі усувають підтоплення на локаціях в Дарницькому, Оболонському, Святошинському і Соломʼянському районах. Та чергують на місцях можливих підтоплень", - йдеться у повідомленні КМДА.

У КМДА просять водіїв бути уважними на дорогах і дотримуватися безпечної дистанції.

Скасовані всі екскурсії

У зв'язу з тривогами та негодою в Києві скасовані всі екскурсії.

"Ми працюємо над тим, щоб перенести екскурсії на найближчий час. Про нові дати повідомимо додатково", - попереджають в управлінні туризму.

Важливі телефони

При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської "Київавтодор": 0442847419.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки - телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуд": 0442724018.

Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).

При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.

У разі несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номером: 0503873542.

Також можна звертатися до Контактного центру міста Києва