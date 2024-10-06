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У Києві сильний дощ: підтоплення в кількох районах, скасовані всі екскурсії

Київ, Неділя 06 жовтня 2024 11:57
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У Києві сильний дощ: підтоплення в кількох районах, скасовані всі екскурсії Фото: у Києві сильний дощ, сталися підтоплення в кількох районах (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

6 жовтня у Києві йде злива. Через сильний дощ сталися підтоплення у кількох районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА, Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації.

Попри те, що міські служби працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків негоди, система дощової каналізації не може одразу впоратися, адже не розрахована на таку кількість опадів.

"Гідрослужби "Київавтодору" наразі усувають підтоплення на локаціях в Дарницькому, Оболонському, Святошинському і Соломʼянському районах. Та чергують на місцях можливих підтоплень", - йдеться у повідомленні КМДА.

У КМДА просять водіїв бути уважними на дорогах і дотримуватися безпечної дистанції.

Скасовані всі екскурсії

У зв'язу з тривогами та негодою в Києві скасовані всі екскурсії.

"Ми працюємо над тим, щоб перенести екскурсії на найближчий час. Про нові дати повідомимо додатково", - попереджають в управлінні туризму.

Важливі телефони

  • При підтопленні проїжджої частини чи тротуарів необхідно звертатися до диспетчерської "Київавтодор": 0442847419.
  • Якщо впало дерево чи зламалися гілки - телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуд": 0442724018.
  • Також коли падіння дерев чи гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).
  • При травмуванні людей негайно телефонуйте 103.
  • У разі несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків телефонуйте за номером: 0503873542.

Також можна звертатися до Контактного центру міста Києва

  • за номером: 1551 - зі стаціонарного та мобільного, 0442057337 - з міжміського;
  • за допомогою офіційного вебпорталу: https://1551.gov.ua/;
  • за допомогою мобільного застосунку "1551";
  • за допомогою чат-ботів Telegram: @Kontaktny_centre_1551_bot або Viber: 1551Official.

Погода у Києві

Синоптики попереджали, що вихідні, 5-6 жовтня, в Україні будуть дощовими. Причиною цього є циклон, який зайде в Україну. Крім того, цього вікенду очікувалися сильні магнітні бурі.

Щодо загальної картини жовтня, то місяць обіцяє бути теплішим від звичайного з дощами в межах норми. Варто зазначити, що незважаючи на прогнози синоптиків щодо можливих заморозків, вересень 2024 виявився найтеплішим у Києві з 1881 року.

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