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Украину накроет антициклон Xelat. Синоптик дала прогноз на сегодня

Фото: синоптик дала прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 24 октября, в Украину зайдет антициклон Xelat. Дождей не будет, но без порывов ветра не обойдется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"24 октября в Украине без осадков. На севере, в центре и на востоке порывы северо-западного ветра могут достигать 8-13 м/с", - рассказала она.

Ночью, по данным синоптика, в Украине предполагается +2...+8 градусов, днем ​​+11...+16, в северной части несколько похолодает, +9....+12 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве четверг будет сухим, солнечным, ветреным, около +12 градусов.

"В дальнейшем в Украине существенных изменений в погоде не ожидается, дожди с 28 октября отменяются", - констатировала Диденко.

Осенние дожди в Украине

Осень 2024 нельзя назвать дождливой. Но и без осадков эта осень не обходится. Причем местами фиксировались даже рекордные ливни. Например, в сентябре сильный дождь прошел в Одессе, а в октябре ливень накрыл Киев.

Недавно синоптик Наталка Диденко рассказывала, что ближайшая неделя в Украине окажется под влиянием двойного антициклона. Подробнее о погоде на текущую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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