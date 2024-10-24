Украину накроет антициклон Xelat. Синоптик дала прогноз на сегодня

"24 октября в Украине без осадков. На севере, в центре и на востоке порывы северо-западного ветра могут достигать 8-13 м/с", - рассказала она.

Ночью, по данным синоптика, в Украине предполагается +2...+8 градусов, днем ​​+11...+16, в северной части несколько похолодает, +9....+12 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве четверг будет сухим, солнечным, ветреным, около +12 градусов.

"В дальнейшем в Украине существенных изменений в погоде не ожидается, дожди с 28 октября отменяются", - констатировала Диденко.