Україну накриє антициклон: яку погоду він принесе 9 березня
Понеділок, 9 березня, порадує українців справжнім теплом та сонячною погодою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр та Facebook синоптика Наталки Діденко.
Погода в Україні
"9-го березня буде тепло, сонячно і пташки співатимуть! Антициклон, сухо, вдень +10+15 градусів, на північному сході +6+9 градусів", - зазначила Діденко.
Водночас в Укргідрометцентрі повідомили, що завтра в Україні очікується невелика хмарність, без опадів.
Вночі на північному сході місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу. Вдень 9-14° тепла, в західних областях до 17°, на північному сході та сході країни 6-11°.
Погода у Києві
У Києві та області завтра прогнозується невелика хмарність, без опадів.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Температура по області вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 9-14° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 11-13° тепла.
Прогнози на березень
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.
Також в Укргідрометцентрі наголошували: справжня весна не завжди збігається з датами в календарі, адже фахівці розрізняють три її види - календарну, метеорологічну та астрономічну.
Саме від переходу кліматичних показників через певні позначки залежить настання метеорологічної весни, яка часто приходить зовсім не в перший день березня.