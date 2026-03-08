Україну накриє антициклон: яку погоду він принесе 9 березня

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 9 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Понеділок, 9 березня, порадує українців справжнім теплом та сонячною погодою.

Погода в Україні "9-го березня буде тепло, сонячно і пташки співатимуть! Антициклон, сухо, вдень +10+15 градусів, на північному сході +6+9 градусів", - зазначила Діденко. Водночас в Укргідрометцентрі повідомили, що завтра в Україні очікується невелика хмарність, без опадів. Вночі на північному сході місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу. Вдень 9-14° тепла, в західних областях до 17°, на північному сході та сході країни 6-11°. facebook.com/UkrHMC Погода у Києві У Києві та області завтра прогнозується невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 9-14° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 11-13° тепла.