Главная » Жизнь » Общество

Украину накроет антициклон: какую погоду он принесет 9 марта

15:25 08.03.2026 Вс
2 мин
Где ожидается до +17 градусов тепла?
aimg Татьяна Степанова
Украину накроет антициклон: какую погоду он принесет 9 марта Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 9 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)

Понедельник, 9 марта, порадует украинцев настоящим теплом и солнечной погодой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр и Facebook синоптика Наталки Диденко.

Читайте также: Март в Украине будет теплее нормы, но не везде: что говорят синоптики

Погода в Украине

"9-го марта будет тепло, солнечно и птички будут петь! Антициклон, сухо, днем +10+15 градусов, на северо-востоке +6+9 градусов", - отметила Диденко.

В то же время в Укргидрометцентре сообщили, что завтра в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ночью на северо-востоке местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза. Днем 9-14° тепла, в западных областях до 17°, на северо-востоке и востоке страны 6-11°.

Украину накроет антициклон: какую погоду он принесет 9 марта

facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве

В Киеве и области завтра прогнозируется небольшая облачность, без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 9-14° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 11-13° тепла.

Прогнозы на март

Напомним, ранее в Укргидрометцентре опубликовали краткую климатическую характеристику марта в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц весны.

Также в Укргидрометцентре отмечали: настоящая весна не всегда совпадает с датами в календаре, ведь специалисты различают три ее вида - календарную, метеорологическую и астрономическую.

Именно от перехода климатических показателей через определенные отметки зависит наступление метеорологической весны, которая часто приходит совсем не в первый день марта.

