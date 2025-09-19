Україну масовано атакують російські "Шахеди": де загроза ударів

Обстріли Росії

Вдень 19 вересня, російські загарбники обстріляли дронами цивільний автомобіль у місті Гуляйполе Запорізької області. Внаслідок удару загинуло подружжя.

Ввечері у п'ятницю у Києві та низці областей двічі оголошували тривогу через загрозу балістики.

За даними моніторингових каналів, агресор вдарив ракетами по району міста Ржищів та Бучанському району, також було гучно на межі Чернігівської та Київської областей.

Тим часом винищувачі МіГ-31К російських терористів порушили кордон Естонії.

Ще два російські винищувачі пролетіли над польською нафтогазовою платформою Petrobaltic у Балтійському морі.