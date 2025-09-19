RU

Украину массированно атакуют российские "Шахеды": где риск ударов

Фото: российский агрессор снова атакует нашу страну ударными дронами (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

По данным военных, по состоянию на 22:56 вражеские беспилотники двигались:

  • в Харьковской области, курсом на запад;
  • на востоке Черниговской области, курсом на юг;
  • в Сумской области, курсом на юго-западное направление;
  • в Днепропетровской области, курсом на запад;
  • большая группа по всей Полтавской области, курсом на юго-запад;
  • в Черкасской области, в направлении Черкасс.

В 23:08 вражеские дроны фиксировались над Черкассами, Полтавой и Кременчугом.

По данным мониторинговых каналов, в настоящее время в воздушном пространстве Украины находятся около 65 вражеских "Шахедов".

В 23:31 российские дроны двигались в направлении Звенигородского р-на Черкасской области.

В Воздушных силах отметили, что в настоящее время основная часть ударных БПЛА находится в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях. Жителям советуют не игнорировать тревоги и находиться в безопасных местах.

В 23:44 было зафиксировано движение "Шахедов" в направлении Бориспольского района Киевской области.

В 23:49 военные сообщили о движении БПЛА вблизи Сум.

В 23:51 вражеские дроны были обнаружены на севере Черниговской области, двигались курсом на юг.

По состоянию на 23:30 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Обстрелы России

Днем 19 сентября, российские захватчики обстреляли дронами гражданский автомобиль в городе Гуляйполе Запорожской области. В результате удара погибла супружеская пара.

Вечером в пятницу в Киеве и ряде областей дважды объявляли тревогу из-за угрозы баллистики.

По данным мониторинговых каналов, агрессор ударил ракетами по району города Ржищев и Бучанскому району, также было громко на границе Черниговской и Киевской областей.

Тем временем истребители МиГ-31К российских террористов нарушили границу Эстонии.

Еще два российских истребителя пролетели над польской нефтегазовой платформой Petrobaltic в Балтийском море.

