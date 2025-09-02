Україну масовано атакують російські "Шахеди": де загроза ударів

Російські загарбники атакують Україну великою кількістю ударних дронів типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу та лунають вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог.
Ввечері 2 вересня російські військові запустили в напрямку України ударні безпілотники.
Вечірня атака почалася близько 18:00, коли перші безпілотники зайшли в Чернігівську область і рухалися в напрямку Київської області.
Близько 20:00 дрони були виявлені у Запорізькій області та рухалися в напрямку Дніпропетровської області.
Ближче до 22:00 ворожі безпілотники фіксувалися рухом на Дніпро, Кропивницький, Суми.
Також о 22:29 дрони були виявлені курсом на Запоріжжя, Черкаси, Миргород, Чернігів, Ніжин.
О 22:47 нові групи дронів рухалися з півдня, курсом на Миколаївську область, а згодом і в Одеській області.
За даними моніторингових каналів, у даний момент в повітряному просторі України рухаються від 80 до 100 ударних безпілотників. Деякі з них реактивні, їхня швидкість сягає 350 км/год.
Наразі великі групи дронів проходять транзитом по півдню та півночі Київської області в напрямку західних областей, без масового зальоту в столицю.
О 23:18 група "Шахедів" рухалася з Миколаївської на Одеську область.
О 23:42 російські дрони рухалися:
О 00:03 Повітряні сили повідомили про рух групи ударних БпЛА через Рівненську на Волинську область.
О 00:12 військові повідомили про рух дронів у напрямку Луцька.
О 00:35 ворожі безпілотники рухалися на Знам'янку/Кропивницький.
О 00:58 повідомлялося про наближення БпЛА у напрямку Києва.
О 01:11 російські дрони рухалися на місто Жовква Львівської області.
О 01:36 декілька груп дронів підлітали до Луцька.
О 01:56 Повітряні сили повідомили про рух дронів у напрямку Львова.
О 03:25 ворожі дрони рухалися курсом на Малин Житомирської області.
О 04:13 у Львівській області виявлено дрони у районі Нового Калинова.
О 04:46 знову виявлені дрони курсом на Вишгород/Бориспіль/Київ.
У Чернігівській області зафікосовані нові дрони, рухаються через Ніжин, Мену, Куликівку.
Станом на 07:16 карта повітряних тривог України виглядала так:
Вранці 2 вересня росіяни кілька годин поспіль атакували Київ ударними дронами "Шахед".
Під час денної атаки по Україні були запущені 53 безпілотники, 48 з них були знешкоджені силами ППО.
Вдруге за день ворог атакував столицю "Шахедами" близько 19:30.
Втретє тривогу в Києві було оголошено о 22:25. На даний момент атака набула всеукраїнського масштабу.